U bolnici završila 73 studenta: Iznenada im pozlilo tokom noći

Autor:ATV
U muškom studentskom domu "Kerime Sultan" u Čanakaleu u Turskoj došlo je do incidenta u kojem su se studenti masovno razboljeli, zbog čega je čak 73 njih hospitalizovano usljed simptoma mučnine i povraćanja.
Prema dostupnim informacijama, problemi su počeli sinoć, kada su pojedini studenti koji borave u domu počeli da osjećaju zdravstvene tegobe. Kako su se simptomi širili, veliki broj njih zatražio je medicinsku pomoć.
Od ukupno 73 studenta, 66 je primljeno na liječenje u Istraživačku bolnicu u Čanakaleu, dok je preostalih 7 studenata zbrinuto u Državnoj bolnici "Mehmet Akif Ersoj" u istom gradu.
Nadležni navode da je zdravstveno stanje svih hospitalizovanih studenata stabilno i dobro.
Povodom ovog događaja pokrenuta je zvanična istraga, koja ima za cilj da utvrdi uzrok naglog pogoršanja zdravstvenog stanja među studentima.
Policija trenutno ispituje sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.
