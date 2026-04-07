U bolnici završila 73 studenta: Iznenada im pozlilo tokom noći

ATV
07.04.2026 17:29

Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U muškom studentskom domu "Kerime Sultan" u Čanakaleu u Turskoj došlo je do incidenta u kojem su se studenti masovno razboljeli, zbog čega je čak 73 njih hospitalizovano usljed simptoma mučnine i povraćanja.

Prema dostupnim informacijama, problemi su počeli sinoć, kada su pojedini studenti koji borave u domu počeli da osjećaju zdravstvene tegobe. Kako su se simptomi širili, veliki broj njih zatražio je medicinsku pomoć.

Васкршња јаја.jpg

Od ukupno 73 studenta, 66 je primljeno na liječenje u Istraživačku bolnicu u Čanakaleu, dok je preostalih 7 studenata zbrinuto u Državnoj bolnici "Mehmet Akif Ersoj" u istom gradu.

Nadležni navode da je zdravstveno stanje svih hospitalizovanih studenata stabilno i dobro.

Povodom ovog događaja pokrenuta je zvanična istraga, koja ima za cilj da utvrdi uzrok naglog pogoršanja zdravstvenog stanja među studentima.

илу-хороскоп-03042026

Policija trenutno ispituje sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

