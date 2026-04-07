Rekordno visoke cijene goriva u Holandiji

Autor:ATV
Komentari:0
Cijene benzina i dizela su dostigle rekordnu visinu u Holandiji usljed situacije na globalnim energetskim tržištima, javlja list "Algemen dagblad".
U izvještaju se navodi da je Holandija i dalje suočena sa deficitom goriva.
Nauka i tehnologija
Prema pisanju lista, prosječna preporučena cijena bezolovnog benzina dostigla je 2.597 evra po litru, dok litar dizela košta 2.811 evra.
TASS piše da se rast cijena goriva i dalje povezuje sa napadima SAD i Izraela na Iran, kao i sa ometanjem logističkih lanaca u snabdijevanju energentima.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
10 h13
Srbija
10 h0
Svijet
10 h0
Republika Srpska
10 h0
Ekonomija
15 h0
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d0
Ekonomija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu