Rekordno visoke cijene goriva u Holandiji

Cijene benzina i dizela su dostigle rekordnu visinu u Holandiji usljed situacije na globalnim energetskim tržištima, javlja list "Algemen dagblad".

U izvještaju se navodi da je Holandija i dalje suočena sa deficitom goriva.

Nauka i tehnologija Objavljene prve fotografije sa druge strane Mjeseca

Prema pisanju lista, prosječna preporučena cijena bezolovnog benzina dostigla je 2.597 evra po litru, dok litar dizela košta 2.811 evra.

TASS piše da se rast cijena goriva i dalje povezuje sa napadima SAD i Izraela na Iran, kao i sa ometanjem logističkih lanaca u snabdijevanju energentima.

(SRNA)