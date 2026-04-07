Moćna poruka Trampa: Amerikanci u Srpskoj mogu da nauče kako funkcioniše svijet

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi istakao je na panel diskusiji u Banskom dvoru, da Amerikanci mogu mnogo da nauče dolaskom u Republiku Srpsku i boravkom ovdje.

"Radna etika je kulturološka stvar. Ovdje ima toliko puno toga da se nauči i za mene jedna nenamjerna politička indoktrinacija se desila kada sam vidio kako propada određeni politički sistem, ali isto tako kada sam vidio vrijednosti ljudi. Ako bi došli ovdje mislim da bi mogli da shvate kako zaista funkcioniše svijet", istakao je Tramp Mlađi.

Takođe, Tramp Mlađi je rekao da je učestvovao na raznim biznis konferencijama u svijetu i da je često čuo da je EU katastrofa, ali katastrofa koju treba popraviti.

Na početku panel diskusije, Tramp Mlađi komentarisao je dešavanja na globalnom nivou i tehnologije vještačke inteligencije.

Na panel diskusiji obratio se i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik koji se zahvalio Trampu Mlađem na dolazak u Banjaluku, te dodao da Republika Srpska mora biti otvorena za nove ideje, koje vode ka progresu.