Tramp Mlađi: EU je katastrofa, koju treba popraviti

Donald Tramp Mlađi je na panel-diskusiji u Banjaluci izjavio da je učestvovao na brojnim biznis-konferencijama širom svijeta i da je često slušao ocjene da je Evropska unija "katastrofa", ali katastrofa koju treba popraviti.

„Prisustvovao sam brojnim biznis-konferencijama širom svijeta, sa vodećim ljudima iz finansijskog sektora. Jedan komentar koji sam stalno slušao glasio je: Evropska unija je katastrofa. Američki bankari, kao i brojni uticajni ljudi sa Bliskog istoka, naročito oni iz poslovnog svijeta, na gotovo svakom panelu ističu da je EU katastrofa. Ali, to je katastrofa koju treba popraviti. To možemo učiniti jedino ako pustimo da se stvari tamo same riješe“, odgovorio je Tramp Mlađi na pitanje Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je dodao da će situacija u Evropskoj uniji uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju.

„Situacija u EU će uticati na zapadne vrijednosti i zapadnu civilizaciju. Već sam govorio o razlikama između istočne i zapadne Evrope, kao i o činjenici da su mnoge zemlje koje su nekada pripadale istočnoj Evropi, a i danas se tako percipiraju, sada dio Evropske unije“, naveo je Tramp Mlađi.