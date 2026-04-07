Čovjek (64) mislio da ulaže u kriptovalute, pa ostao bez desetina hiljada evra

07.04.2026 16:24

Policijska uprava Vukovarsko-sremska saopštila je da je 64-godišnji muškarac prevaren za više desetina hiljada evra koje je preko interneta želio da uloži u kriptovalute.

Prema navodima policije, muškarac je na internetu pronašao oglas za trgovinu kriptovalutama, gdje se nalazio i link za registraciju. Nakon što se registrovao, kontaktirala ga je nepoznata osoba koja se predstavila kao broker i ponudila mu različite pakete ulaganja uz obećanje velike zarade, prenosi Indeks.

Pošto je pristao na ulaganje, po uputstvima prevaranata izvršio je više bankovnih uplata na različite račune. Kako je kasnije izostala dalja komunikacija i isplata navodne zarade, shvatio je da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Policija upozorava građane da budu oprezni i sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju sigurnu i brzu zaradu, jer u finansijskim ulaganjima ne postoji garantovana dobit.

