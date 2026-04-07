Čovjek (64) mislio da ulaže u kriptovalute, pa ostao bez desetina hiljada evra

Policijska uprava Vukovarsko-sremska saopštila je da je 64-godišnji muškarac prevaren za više desetina hiljada evra koje je preko interneta želio da uloži u kriptovalute.

Prema navodima policije, muškarac je na internetu pronašao oglas za trgovinu kriptovalutama, gdje se nalazio i link za registraciju. Nakon što se registrovao, kontaktirala ga je nepoznata osoba koja se predstavila kao broker i ponudila mu različite pakete ulaganja uz obećanje velike zarade, prenosi Indeks.

Republika Srpska Dodik u posjeti Americi 1. maja

Pošto je pristao na ulaganje, po uputstvima prevaranata izvršio je više bankovnih uplata na različite račune. Kako je kasnije izostala dalja komunikacija i isplata navodne zarade, shvatio je da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Policija upozorava građane da budu oprezni i sumnjičavi prema oglasima koji obećavaju sigurnu i brzu zaradu, jer u finansijskim ulaganjima ne postoji garantovana dobit.