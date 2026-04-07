Preminula žena koju je izbo unuk njenog partnera

Komentari:0
Tragedija u Obrenovcu dobila je najcrnji epilog.
Nesrećna žena, nevjenčana supruga vlasnika lokalnog objekta, podlegla je jezivim povredama u bolnici nakon što ju je unuk njenog partnera divljački izbo nožem usred bijela dana!
Iako su se ljekari satima borili za njen život nakon što je sa teškim ubodnim ranama transportovana iz centra grada, rane su bile fatalne. Podsjetimo, nju je nakon kraće rasprave napao unuk njenog supruga ispred porodičnog lokala.
Djed napadača, koji je herojski skočio ispred noža kako bi zaštitio ženu, takođe je povrijeđen i nalazi se pod ljekarskim nadzorom, ali je njegova supruga, nažalost, izdahnula.
Snimci koje je objavio Telegraf.rs prikazuju trenutak kada je ubica savladan. Pripadnici obrenovačke policije reagovali su nadljudskom brzinom - s obzirom na to da je napadač bio u potpunom rastrojstvu, vjeruje se da bi broj žrtava bio veći da patrola nije intervenisala u sekundi i oborila ga na beton.
"Čuli smo da je jadna žena izdahnula. To je strašno, poznavali smo ih, mirni ljudi. Taj mali je napravio pakao od života svima. Svaka čast policiji što ga je odmah 'pokupila', ko zna šta bi još uradio," kažu komšije za Telegraf.rs.
Ovaj zločin dodatno potresa javnost jer se saznaje da "iver ne pada daleko od klade". Dok unuk sada odgovara za teško ubistvo, njegov otac je već pod istragom zbog pucnjave i rešetanja koja se dogodila prije par mjeseci. Čini se da je ova porodica već duže vrijeme bila "tempirana bomba".
Srbija
12 h0
Republika Srpska
12 h0
Svijet
12 h0
Banja Luka
12 h1
Hronika
13 h0
Hronika
14 h0
Hronika
15 h0
Hronika
16 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu