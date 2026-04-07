Gatački antiheroj: Optužen za krađu kradenog goriva!

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv O.M. (32) iz Gacka koji je u decembru uhapšen s više od 1.000 litara dizela ukradenog iz kruga RiTE Gacko.

Gačaninu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo utaje, za koje je zaprijećena novčana ili kazna do jedne godine zatvora. Radi se o krivičnom djelu koje se goni na prijedlog oštećenog, što je u ovom slučaju RiTe Gacko koje je i tražilo krivično gonjenje O.M.

Popravio kamionkan pa našao 47 kanistera dizela

Sve se odigralo 8. decembra prošle godine. U optužnici se navodi da je O.M. radio na održavanju radnih mašina privatne firme koje su se nalazile na separaciji kamenoloma u mjestu Gelja Ljut kod Gacka. Nakon što je popravio jedan od kamiona krenuo je u probnu vožnju i u blizini smetljišta je pronašao 47 kanistera napunjenih sa po 25 litara dizel goriva.

Gorivo natovario u neregistrovani auto

”Pretpostavio je da gorivo u kanisterima potiče iz radnih mašina RiTE Gacko i da je to gorivo nepoznata osoba prethodno ukrala i pripremila za transport. Pored kanistera je pronašao gumeno crijevo dugačko šest metara, koje je služilo za istakanje gorica. Nakon pronalaska goriva i crijeva sve je utovario u svoj automobil ”mercedes ML”, bez registarskih oznaka”, navodi se u optužnici.

Naišao na patrolu policije

Dodaje se da je optuženi bio sposoban da shvati značaj svog djela, da upravlja svojim postupcima i svjestan da čini zabranjeno djelo.

”Vozilo, s natovarenim kanisterima, povezao je makadamskim putem prema Avtovcu. Nakon što se uključio na javni put zaustavila ga je patrola PS Gacko koji su primjetili kanistere. Osumnjičeni je policiji dobrovoljno predao gorivo, a potom je uhapšen”, navodi se u optužnici.