Vozač iz Čelinca poslije nezgode ”naduvao” 3,87!

Vozač Z.M. iz Čelinca uhapšen je juče nakon što je ”pijan k`o letva” učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj, srećom, niko nije povrijeđen.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila oko 13.30 časova.

”Z.M. iz Čelinca uhapšen jer je upravljajući automobilom učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Čelincu. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog je utvrđeno prisustvo od 3,87 g/kg alkohola u organizmu”, saopštila je PU Banjaluka.