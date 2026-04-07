U Gradišci zapaljen automobil optuženika u predmetu ”Storidž”

U Gradišci je sinoć ispred kuće Saše Rađevića, optuženika za trgovinu narkoticima u predmetima ”Storidž” i ”Transporter”, zapaljen automobil ”reno”.

U požaru niko nije povrijeđen, ali je automobil u potpunosti izgorio.

Vatra buknula u večernjim časovima

Vatra je buknula u večernjim časovima i prve informacije ukazuju da se radi o podmetnutom požaru. Očevici su ispričali da su u jednom trenutku čuli jaku detonaciju i ne isključuje se mogućnost da je pod vozilo bačena ručna bomba.

Nakon požara sinoć je na ulicama grada bilo pojačano prisustvo policije.

Kontrolisano je više vozača, ali zbog požara niko zasada nije uhapšen.

Na licu mjesta u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Ko je Saša Rađević?

Inače, Saša Rađević se nalazi u pritvoru u Vojkovićima nakon što je sredinom januara uhapšen u okviru akcije ”Luka” u kojoj su zaplijenjena dva kilograma kokaina. Kuću su koristili njegova supruga i sin Srđan, koji je zajedno s ocem 2022. hapšen i pritvaran u akciji ”Fugitive” takođe zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika. Optužnica do danas nije podignuta.

Hronika ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

Saša Rađević ranije je označen kao jedan od članova kriminalne grupe Bojana Cvijetića, nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, kojima je pred Sudom BiH u toku suđenje po optužnici za šverc više od tri tone droge. Optužnicom je obuhvaćeno 18 osoba i radi se o jednom od prvih predmeta u kojima su korišteni dokazi iz aplikacija ”Skaj” i ”Anom”.