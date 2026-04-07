U Gradišci zapaljen automobil optuženika u predmetu ”Storidž”

Ognjen Matavulj
07.04.2026 07:57

У Градишци запаљен аутомобил оптуженика у предмету ”Сториџ”

U Gradišci je sinoć ispred kuće Saše Rađevića, optuženika za trgovinu narkoticima u predmetima ”Storidž” i ”Transporter”, zapaljen automobil ”reno”.

U požaru niko nije povrijeđen, ali je automobil u potpunosti izgorio.

Vatra buknula u večernjim časovima

Vatra je buknula u večernjim časovima i prve informacije ukazuju da se radi o podmetnutom požaru. Očevici su ispričali da su u jednom trenutku čuli jaku detonaciju i ne isključuje se mogućnost da je pod vozilo bačena ručna bomba.

Nakon požara sinoć je na ulicama grada bilo pojačano prisustvo policije.

Kontrolisano je više vozača, ali zbog požara niko zasada nije uhapšen.

Na licu mjesta u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Ko je Saša Rađević?

Inače, Saša Rađević se nalazi u pritvoru u Vojkovićima nakon što je sredinom januara uhapšen u okviru akcije ”Luka” u kojoj su zaplijenjena dva kilograma kokaina. Kuću su koristili njegova supruga i sin Srđan, koji je zajedno s ocem 2022. hapšen i pritvaran u akciji ”Fugitive” takođe zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika. Optužnica do danas nije podignuta.

акција фугитиве

Hronika

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

Saša Rađević ranije je označen kao jedan od članova kriminalne grupe Bojana Cvijetića, nekadašnjeg savjetnika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, kojima je pred Sudom BiH u toku suđenje po optužnici za šverc više od tri tone droge. Optužnicom je obuhvaćeno 18 osoba i radi se o jednom od prvih predmeta u kojima su korišteni dokazi iz aplikacija ”Skaj” i ”Anom”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Акција Транспортер

Hronika

Saradnik Bojana Cvijetića osuđen na tri i po godine zatvora

5 mj

0

Hronika

Medicinska sestra iz Gradiške uhapšena sa 49 kilograma marihuane

1 god

0
Јован Јошило под великим мјерама обезбјеђења изручен у БиХ

Hronika

Jovan Jošilo pod velikim mjerama obezbjeđenja izručen u BiH

2 god

0
Јован Јошило ће данас бити изручен у БиХ

Hronika

Jovan Jošilo će danas biti izručen u BiH

2 god

0

Više iz rubrike

Црвено свјетло на семафору за пјешаке.

Hronika

Prilikom sudara automobila semafor pao na pješaka: Zadobio teške povrede

1 d

0
Полиција аутомобил

Hronika

Nezgoda u centru grada, jedna osoba povrijeđena

1 d

0
Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.

Hronika

Zbog pokušaja ubistva u Banjaluci uhapšen Boris Zorić

1 d

3
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

1 d

0

