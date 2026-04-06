Zbog pokušaja ubistva u Banjaluci uhapšen Boris Zorić

Ognjen Matavulj
06.04.2026 18:30

Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.
Boris Zorić (40) iz Banjaluke, koji je uhapšen zbog sumnje da je nožem pokušao ubiti ženu Ž.P, ima bogat kriminalni dosije i osuđivan je zbog saučesništva u stravičnom ubistvu Brune Rolda u Banjaluci, saznaje ATV.

Zorić je zbog ubistva Rolda osuđen na četiri godine zatvora i obavezno liječenje od zavisnosti od narkotika i alkohola u Zavodu za psihijatriju u Sokocu. Kaznu je odležao, a nedavno je otpušten iz bolnice.

Ovaj stravični zločin dogodio se 25. novembra 2019. godine u napuštenoj kući u centru Banjaluke. Rold je prvo zaklan nožem, a njegovo tijelo je potom zapaljeno kako bi se prikrio zločin.

Direktan izvršilac ubistva bio je Rade Drljača koji je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora, dok su Zorić i Slobodan Krnetić osuđeni kao saizvršioci.

Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

Zorić je ponovo uhapšen zbog sumnje da je 3. aprila u ulici Cara Lazara, nožem u grudi ubo Ž.P. s kojom je ranije bio u ljubavnoj vezi. Svemu je prethodio verbalni sukob na ulici, a tačan motiv zločina se utvrđuje. Tužilaštvo je Zoriću predložilo jednomjesečni pritvor o kojem će odlučivati Okružni sud u Banjaluci.

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

14 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Hapšenje u BiH zbog pljačke kazina prošle sedmice

14 h

0
хапшење осумњичених у акцији Бразил

Hronika

Određen pritvor osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka

17 h

0
заштита на раду, безбједност радника, упозорење, градилиште

Hronika

Vlasnik građevinske firme prijavljen tužilaštvu zbog pogibije radnika

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

