Zbog pokušaja ubistva u Banjaluci uhapšen Boris Zorić

Boris Zorić (40) iz Banjaluke, koji je uhapšen zbog sumnje da je nožem pokušao ubiti ženu Ž.P, ima bogat kriminalni dosije i osuđivan je zbog saučesništva u stravičnom ubistvu Brune Rolda u Banjaluci, saznaje ATV.

Zorić je zbog ubistva Rolda osuđen na četiri godine zatvora i obavezno liječenje od zavisnosti od narkotika i alkohola u Zavodu za psihijatriju u Sokocu. Kaznu je odležao, a nedavno je otpušten iz bolnice.

Ovaj stravični zločin dogodio se 25. novembra 2019. godine u napuštenoj kući u centru Banjaluke. Rold je prvo zaklan nožem, a njegovo tijelo je potom zapaljeno kako bi se prikrio zločin.

Direktan izvršilac ubistva bio je Rade Drljača koji je pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora, dok su Zorić i Slobodan Krnetić osuđeni kao saizvršioci.

Zorić je ponovo uhapšen zbog sumnje da je 3. aprila u ulici Cara Lazara, nožem u grudi ubo Ž.P. s kojom je ranije bio u ljubavnoj vezi. Svemu je prethodio verbalni sukob na ulici, a tačan motiv zločina se utvrđuje. Tužilaštvo je Zoriću predložilo jednomjesečni pritvor o kojem će odlučivati Okružni sud u Banjaluci.