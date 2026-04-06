Određen pritvor osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka

Ognjen Matavulj
06.04.2026 13:44

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Goranu Lajiću i ostalim osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka zaplijenjenog u policijskoj akciji ”Brazil”.

Osim Lajiću pritvor je određen Srđanu Nikoliću, supružnicima Draženki i Mirku Ugrenoviću, svi iz Gradiške i Slavenu Butiganu iz Neuma. Svi su osumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom, dok se Mirko Ugrenović tereti i za nedozovoljeno posjedovanje oružja.

Svi su uhapšeni 2. aprila u akciji ”Brazil” nakon što je na putu Kozarska Dubica - Gradiška, u mjestu Draksenić policija presrela automobil, kojim je upravljao Butigan, a u kome je otkriveno 45 kilograma marihuane. Manji dio droge od oko pet kilograma otkriven je na području sela Demirovac, a još 300 grama marihuane proađeno u vodokotliću, tokom pretresa kuće koju je koristio bračni par Ugrenović.

Prema informacijama iz istrage drogu je nabavio Lajić, te je predao Butiganu radi daljeg transporta u koji su bili uključeni i ostali osumnjičeni.

