Visoka korupcija u javnom sektoru i obrazovanju: Potvrđene optužnice

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv kantonalnog ministra za rad Edne Pavić Pečenković, dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i još 12 lica u predmetu visoke korupcije "Koverta".

Optužnicom je obuhvaćena i glavni prosvjetni inspektor Dalila Hakalović a na teret im se stavljaju zloupotrebe u javnom sektoru i visokom obrazovanju uz sumnje na trgovinu uticajem i prevaru u službi.

Optužnica je potvrđena i protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića i Emine Kiseljaković.

Ova lica terete se za krivična d‌jela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, te prevaru u službi.