Visoka korupcija u javnom sektoru i obrazovanju: Potvrđene optužnice

Izvor:

SRNA

06.04.2026 10:24

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv kantonalnog ministra za rad Edne Pavić Pečenković, dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića i još 12 lica u predmetu visoke korupcije "Koverta".

Optužnicom je obuhvaćena i glavni prosvjetni inspektor Dalila Hakalović a na teret im se stavljaju zloupotrebe u javnom sektoru i visokom obrazovanju uz sumnje na trgovinu uticajem i prevaru u službi.

Optužnica je potvrđena i protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića i Emine Kiseljaković.

Ova lica terete se za krivična d‌jela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, te prevaru u službi.

Muhamed Ajanović

Dalila Hakalović

korupcija

optužnice

visoko obrazovanje

Pročitajte više

Данас почиње исплата стипендија у Приједору

Gradovi i opštine

Danas počinje isplata stipendija u Prijedoru

21 h

0
Црвено васкршње јаје у корпи

Savjeti

Svi običaji do Vaskrsa: Ovo ne smijete da radite, vjeruje se da donosi nesreću

21 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Pregovori SAD i Irana: Sve mora biti dogovoreno danas

21 h

0
Орбан: Снабдијевање гасом није угрожено, али је ситуација озбиљна

Svijet

Orban: Snabdijevanje gasom nije ugroženo, ali je situacija ozbiljna

22 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Autobus udario biciklistu u Banjaluci

23 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Žena pala sa sedmog sprata, nije joj bilo spasa

1 d

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Pucnjava u Sarajevu: Uhapšen osumnjičeni, jedna osoba teško povrijeđena

1 d

0
Два припадника Горске службе спасавања Нови Град један у црвеној, други у црној униформи пролазе кроз шуму

Hronika

Pronađeno tijelo nestalog 88-godišnjaka

1 d

0

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

