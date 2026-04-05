Pronađeno tijelo nestalog 88-godišnjaka

05.04.2026 17:34

Два припадника Горске службе спасавања Нови Град један у црвеној, други у црној униформи пролазе кроз шуму
Foto: Facebook/gssng

U naselju Briješće u opštini Novi Grad Sarajevo pronađeno je beživotno tijelo Rame Hebiba (88), za kojim je tragala Gorska služba spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo.

Kako je saopšteno iz GSS-a, tijelo je pronađeno nedaleko od kružnog toka, a nadležne službe utvrdile su da smrt nije posljedica krivičnog d‌jela niti je bilo tragova nasilja.

Potraga je organizovana na osnovu poziva Operativnog centra Službe za civilnu zaštitu Opštine Novi Grad Sarajevo, a aktivnosti su provodili pripadnici Gorske službe spašavanja u saradnji sa Policijskom upravom Novi Grad Sarajevo.

Gorska služba spašavanja Novi Grad Sarajevo izrazila je iskreno saučešće porodici preminulog.

