Na Kozari pronađeno tijelo Duška Blažića

Na planini Kozari pronađeno je tijelo Duška Blažića, planinara i organizatora planinarenja na tom području, potvrđeno je za Provjereno iz Policijske uprave Prijedor.
Slučaj je prijavljen u 23 časa, ali zbog snijega policijski službenici nisu mogli odmah doći do njega, pa su angažovane druge službe koje su ih odvele do mjesta pronalaska tijela.
Kako saznaje Provjereno, smrt je nastupila prirodnim putem.
