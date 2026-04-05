Amerika protjeruje Sulejmanijevu rodbinu - hoće li Sarajevo njegove slike iz škole?

SRNA

05.04.2026 12:36

Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da administracija neće dozvoliti da SAD postanu dom za strane državljane koji podržavaju antiameričke terorističke režime.

"Donedavno, Hamideh Sulejmani Afšar i njena ćerka su bile nosioci zelene karte i raskošno su živele u Sjedinjenim Državama. Afšar je nećaka preminulog iranskog general-majora Kasema Sulejmanija. Ona je takođe otvoreni pristalica iranskog režima, slavila je napade na Amerikance i nazivala našu zemlju 'Velikim Satanom'", napisao je Rubio na "Iksu".

Rubio je podsjetio da je ove sedmice ukinuo pravni status i Afšar i njene ćerke i one su sada u pritvoru Imigracione i carinske službe SAD /ICE/ dok čekaju deportaciju iz Sjedinjenih Država.

Sulejmani je ubijen 2020. godine u Bagdadu u napadu dronom, za koji američka vojska tvrdi da ga je naredio predsjednik SAD Donald Tramp tokom svog prvog mandata.

Dok SAD protjeruje rodbinu Kasema Sulejmanija postavlja se pitanje da li će Sarajevo njegove slike iz škole.

Fotografija ovog iranskog generala istaknuta je na zidu Perzijsko-bosanskog koledža nadomak Sarajeva, prenijeli su mediji nakon snimka koji je škola objavila na zvaničnom "Fejsbuk" profilu.

Riječ je o srednjoškolskoj ustanovi čija su zgrada i okolno zemljište u vlasništvu Islamske Republike Iran, dok je formalni vlasnik škole iranski državljanin Zarean Mohamed Jafer.

Iz ove srednje škole nisu odgovorili na upite o razlozima postavljanja fotografije, niti su pojasnili kakvu obrazovnu svrhu ima u prostoru škole.

