Logo
Large banner

Stigao odgovor na Trampov ultimatum: "Cijela regija će postati pakao"

Autor:

04.04.2026 22:14

Komentari:

Стигао одговор на Трампов ултиматум: "Цијела регија ће постати пакао"
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iran je odgovorio na novi ultimatum američkog predsjednika Donalda Trampa, koji im je dao rok od 48 sati da otvore Ormuski moreuz.

U izjavi koju su prenijeli iranski državni mediji, iranski portparol je upozorio: "Ne zaboravite da će, ako se agresija proširi, cijela regija postati pakao za vas."

Kako je on dodao, "iluzija o porazu Islamske Republike Iran pretvorila se u močvaru u kojoj ćete potonuti", prenosi Indeks.

Podsjetimo, Tramp je ranije danas dao Iranu ultimatum, poručivši da ima 48 sati da otvori Ormuski moreuz i pristane na dogovor.

"Ako to ne učine, stiže im pakao", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Takođe, republikanski senator Lindzi Grejem izjavio je nakon razgovora sa Trampom da je uveren kako će predsjednik sprovesti svoje prijetnje.

"Potpuno sam uvjeren da će upotrebiti veliku vojnu silu protiv režima ako nastave da blokiraju Ormuz i odbijaju diplomatsko rješenje", napisao je Grejem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Iran Tramp

Donald Tramp

Američke baze Bliski istok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аракчи: Посљедице напада на "Бушер" уништиће арапске земље

Svijet

Arakči: Posljedice napada na "Bušer" uništiće arapske zemlje

1 d

0
Доналд Трамп

Svijet

Jaka prijetnja Trampa: "Ostalo im je 48 sati, kreće pakao"

1 d

1
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

1 d

0
Амерички војник гура колица поред ловаца F-15E Strike Eagle на аеродрому Баграм у Авганистану 17. октобра 2009.

Svijet

Iran oborio još jedan borbeni američko-izraelski avion?

1 d

0

Više iz rubrike

Ватрогасци, пожар

Svijet

Izbio požar u hotelu, jedna osoba poginula

1 d

0
Аракчи: Посљедице напада на "Бушер" уништиће арапске земље

Svijet

Arakči: Posljedice napada na "Bušer" uništiće arapske zemlje

1 d

0
Порука из Русије: Европа би до овог датума могла остати без горива

Svijet

Poruka iz Rusije: Evropa bi do ovog datuma mogla ostati bez goriva

1 d

0
Резултати најновијег истраживања: АФД најјача партија у Њемачкој

Svijet

Rezultati najnovijeg istraživanja: AFD najjača partija u Njemačkoj

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

17

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

08

12

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner