Stigao odgovor na Trampov ultimatum: "Cijela regija će postati pakao"

Iran je odgovorio na novi ultimatum američkog predsjednika Donalda Trampa, koji im je dao rok od 48 sati da otvore Ormuski moreuz.

U izjavi koju su prenijeli iranski državni mediji, iranski portparol je upozorio: "Ne zaboravite da će, ako se agresija proširi, cijela regija postati pakao za vas."

Kako je on dodao, "iluzija o porazu Islamske Republike Iran pretvorila se u močvaru u kojoj ćete potonuti", prenosi Indeks.

Podsjetimo, Tramp je ranije danas dao Iranu ultimatum, poručivši da ima 48 sati da otvori Ormuski moreuz i pristane na dogovor.

"Ako to ne učine, stiže im pakao", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Takođe, republikanski senator Lindzi Grejem izjavio je nakon razgovora sa Trampom da je uveren kako će predsjednik sprovesti svoje prijetnje.

"Potpuno sam uvjeren da će upotrebiti veliku vojnu silu protiv režima ako nastave da blokiraju Ormuz i odbijaju diplomatsko rješenje", napisao je Grejem.