Izbio požar u hotelu, jedna osoba poginula

SRNA

04.04.2026 21:59

Ватрогасци, пожар
Foto: Pexels

Jedna osoba je poginula u požaru koji je izbio u hotelu u slovačkom gradu Žilini, saopštila je portparol regionalne policije Danijela Kočkova.

Ona je dodala da je žrtva 56-godišnji muškarac, koji je preminuo nakon udisanja dima.

"Požar je izbio u sobi u hotelu na četvrtom spratu. Evakuisano je 39 osoba", rekla je Kočkova.

Prema njenim riječima, u sobi je bila jedna osoba koja je udisala isparenja sagorijevanja.

"Pozvana je hitna medicinska pomoć za 56-godišnjeg muškarca, ali je on na kraju podlegao povredama", navela je Kočkova, prenosi agencija TASR.

