Haos na trebinjskoj deponiji: Šire se dim i smrad

Autor:Bojan Nosović
Gust dim širi se sa trebinjske deponije Obodina koju je ponovo zahvatio požar.
Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu sve napore da vatru obuzdaju za ATV kaže komandir TVJ Trebinje Dejan Kašiković.
"Požar je pod kontrolo, ne širi se ali je vatra otišla u dubinu. Na terenu smo i ulažemo sve napore",kaže Kašiković za ATV.
Ova ekološka katastrofa posebno guši mještane sela i naselja koja su blizu deponije.
Ovo nije prvi put da gori smeće na deponiji kojoj je još odavno istekao rok.
