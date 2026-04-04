Haos na trebinjskoj deponiji: Šire se dim i smrad

Bojan Nosović
04.04.2026 20:01

Депонија Требиње
Foto: ATV

Gust dim širi se sa trebinjske deponije Obodina koju je ponovo zahvatio požar.

Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu sve napore da vatru obuzdaju za ATV kaže komandir TVJ Trebinje Dejan Kašiković.

"Požar je pod kontrolo, ne širi se ali je vatra otišla u dubinu. Na terenu smo i ulažemo sve napore",kaže Kašiković za ATV.

Ova ekološka katastrofa posebno guši mještane sela i naselja koja su blizu deponije.

Ovo nije prvi put da gori smeće na deponiji kojoj je još odavno istekao rok.

