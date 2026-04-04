Poznato kada i gdje će biti sahranjen Mićo Ćetković

ATV
04.04.2026 19:40

Мићо Ћетковић, шеф Представништва Републике Српске у Њемачкој
Mićo Ćetković, šef Predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj od njegovog osnivanja, biće sahranjen u četvrtak, 9. aprila, na mjesnom groblju Peljave u opštini Lopare.

Iz Opštinskog odbora SNSD-a Lopare Srni je potvrđeno da će opijelo biti u 12.00 časova ispred kuće u Peljavama.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je u telegramu saučešća povodom smrti Ćetkovića istakao je da je on tokom obavljanja odgovorne dužnosti pokazao izuzetnu posvećenost, profesionalizam i predan rad na jačanju diplomatskih veza i ugleda Republike Srpske u inostranstvu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je u telegramu saučešća naveo da je Ćetković svojim radom i posvećenošću dao nemjerljiv doprinos afirmaciji i promociji Republike Srpske i njenih vrijednosti u dijaspori.

Mićo Ćetković

Predstavništvo Srpske Njemačka

Lopare

Pročitajte više

Republika Srpska

Dodik uputio saučešće porodici Miće Ćetkovića

2 d

0
Republika Srpska

Preminuo Mićo Ćetković

2 d

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Društvo

Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

1 d

13
Svijet

Resultati najnovijeg istraživanja: AFD najjača partija u Njemačkoj

1 d

0

Više iz rubrike

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Društvo

Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

1 d

13
Бањалука

Društvo

Opet promjena vremena u Srpskoj

1 d

0
Сахрана Маринка Бјелице

Društvo

Sahranjen Marinko Bjelica, otac troje poginulih boraca Vojske Republike Srpske

1 d

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Društvo

Privrednik poklanja stan djeci nastradalih Mitrića i pokreće akciju: Tri djeteta, tri stana

1 d

6

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

