Poznato kada i gdje će biti sahranjen Mićo Ćetković

Mićo Ćetković, šef Predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj od njegovog osnivanja, biće sahranjen u četvrtak, 9. aprila, na mjesnom groblju Peljave u opštini Lopare.

Iz Opštinskog odbora SNSD-a Lopare Srni je potvrđeno da će opijelo biti u 12.00 časova ispred kuće u Peljavama.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je u telegramu saučešća povodom smrti Ćetkovića istakao je da je on tokom obavljanja odgovorne dužnosti pokazao izuzetnu posvećenost, profesionalizam i predan rad na jačanju diplomatskih veza i ugleda Republike Srpske u inostranstvu.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je u telegramu saučešća naveo da je Ćetković svojim radom i posvećenošću dao nemjerljiv doprinos afirmaciji i promociji Republike Srpske i njenih vrijednosti u dijaspori.