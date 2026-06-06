Počeo lov na srnu, lovci se moraju pridržavati strogih pravila

Lovna sezona na srneću divljač počela je ovog vikenda po strožim pravilima, a očekuje se učešće oko 200 lovaca, rekao je predsjednik Lovačkog udruženja "Srna" iz Srpca Goran Savanović.

Savanović je u izjavi Srni pojasnio da se stroža pravila odnose na posjedovanje i nošenje oružja, kao i na organizaciju lova, uz poseban akcenat na poštovanje lovačke etike i bezbjednosti.

Prema procjenama lovaca, stanje divljači u lovištu je veoma dobro, a posebno je brojna srneća divljač. Zabilježeno je i povećano prisustvo divljih svinja, jazavca i drugih vrsta.

On je podsjetio da je tokom godine u lovište uneseno 150 ženki fazana iz matičnog jata, što bi trebalo da doprinese povećanju brojnosti fazanske divljači.

Lovačko udruženje "Srna" iz Srpca, kaže Savanović, tokom 2025. godine poslovalo je pozitivno, iako je zbog sudskih sporova i naknada štete nastale u sudarima vozila sa divljači isplaćeno oko 35.000 KM.

Veliki izazov i dalje predstavljaju saobraćajne nezgode sa divljači, kojih je od početka godine evidentirano 16 na području lovišta.

Savanović je rekao da je, zbog toga, udruženje zatražilo postavljanje dodatne saobraćajne signalizacije na lokalnim i magistralnim putevima radi smanjenja broja nezgoda i veće bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Kao jedan od najvećih uspjeha Udruženja, izdvojio je proširenje lovišta za oko 3.400 hektara, čime je površina povećana za približno 15 odsto.

"Zahvaljujući proširenju povećan je i broj jedinki predviđenih za odstrel, kako srndaća tako i divljih svinja. U toku je procedura potpisivanja novog desetogodišnjeg ugovora o dodjeli lovišta, što će predstavljati značajan iskorak za budući razvoj udruženja", istakao je Savanović.

Lovačko udruženje "Srna" trenutno okuplja oko 520 članova, od kojih je oko 350 aktivnih lovaca.

Posebno ohrabruje interesovanje mlađih generacija, pa je nedavno dvadesetak mladih lovaca položilo lovački ispit za područje Motajičko-ljevčanske regije.

Među prioritetima za ovu godinu nalaze se završetak procesa dodjele proširenog lovišta, izrada nove lovno-privredne osnove, zaštita divljači, nastavak ulaganja u lovnu infrastrukturu i nadzorne kamere, kao i unapređenje fonda fazanske divljači, prenosi Srna.