Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

Privrednik iz Dervente Milanko Balešević, koji je odlučio da pokloni stan djeci stradalog sveštenika iz ovog grada Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, potvrdio je za RTRS da će po jedan stan pokloniti lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek.

Balešević je na društvenoj mreži Fejsbuk prethodno objavio da poklanja stan i pokreće akciju "Tri djeteta - tri stana".

Društvo Privrednik poklanja stan djeci nastradalih Mitrića i pokreće akciju: Tri djeteta, tri stana

- Jedan stan 55 metara kvadratnih u Derventi ovoj djeci ću lično pokloniti te zamoljavam budućeg staratelja ove djece da mi se javi poslije Vaskrsa radi notarskog ugovora. Ovu objavu dijelim radi transparentnosti i istine sa nadom da ćemo naći još dva čovjeka ili dvije firme te obezbijediti još dva stana. Da svako od ove djece dobije svoj dom, mjesto odakle će sutra krenuti u novi život, gdje će odrastati i učiti - naveo je on.

Balešević je naveo da ne možemo promijeniti ono što se desilo, ali možemo uticati na ono što dolazi.

- Novac koji skuplja vjerni narod neka im ostane za potrebe života dok sami ne budu mogli brinuti o sebi, stvarati i raditi. Nisu potrebne riječi hvale, gledajmo ovo kao mali doprinos u ovoj nesreći da obezbijedimo još dva doma za sve mališane. Kvadrati i imovina su prolazni, kao i ovaj naš kratki ovozemaljski život - poručio je Balešević

Podsjećamo, sveštenik Nenad Mitrić /33/ i njegova supruga Nedjeljka /32/, roditelji troje djece, izgubili su život u tragičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 2. aprila na magistralnom putu Derventa-Brod.