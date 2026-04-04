Zatvorena dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine

Foto: Facebook

Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta za saobraćanje vozova zatvorena je dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj -Banjaluka–Doboj, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske /ŽRS/.

Željeznice Republike Srpske organizovale su autobuski prevoz za putnike u mjestima prekida željezničkog saobraćaja. Željeznički putnički saobraćaj nesmetano će se odvijati na relacijama Banjaluka-Šnjegotina i Doboj-Ukrina. U saopštenju se navodi da su stručne ekipe na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture, koje će prema prvim procjenama zahtijevati značajne građevinske radove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.