Zatvorena dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine

Autor:ATV
Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta za saobraćanje vozova zatvorena je dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj -Banjaluka–Doboj, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske /ŽRS/.
Željeznice Republike Srpske organizovale su autobuski prevoz za putnike u mjestima prekida željezničkog saobraćaja.
Željeznički putnički saobraćaj nesmetano će se odvijati na relacijama Banjaluka-Šnjegotina i Doboj-Ukrina.
U saopštenju se navodi da su stručne ekipe na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture, koje će prema prvim procjenama zahtijevati značajne građevinske radove.
