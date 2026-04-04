Logo
Large banner

Zatvorena dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine

Autor:

ATV
04.04.2026 15:39

Komentari:

0
Пруга на дионици пута између Шњеготине и Укрине
Foto: Facebook

Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta za saobraćanje vozova zatvorena je dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj -Banjaluka–Doboj, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske /ŽRS/.

Željeznice Republike Srpske organizovale su autobuski prevoz za putnike u mjestima prekida željezničkog saobraćaja.

Željeznički putnički saobraćaj nesmetano će se odvijati na relacijama Banjaluka-Šnjegotina i Doboj-Ukrina.

U saopštenju se navodi da su stručne ekipe na terenu i utvrđuju stepen oštećenja željezničke infrastrukture, koje će prema prvim procjenama zahtijevati značajne građevinske radove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

željeznička nesreća

Željeznice

Vozovi

Doboj

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner