Svečanost u Centru za obuku u Zalužanima

04.04.2026 12:19

Централна свечаност поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла одржава се у Центру за обуку у Залужанима, гдје је планирана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.
Centralna svečanost povodom obilježavanja Dana policije - 4. aprila održava se u Centru za obuku u Zalužanima, gdje je planirana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir istakao je u obraćanju na svečanosti da je 2025. godina možda i najteža godina za narod Srpske od završetka rata.

- To je godina kada je počela institucionalna kriza, odnosno kada je nelegalni visoki predstavnik napao instituciju predsjednika i napao najjačeg među nama, Milorada Dodika - istakao je Budimir.

Direktor Policije Srbije Dragan Vasiljević istakao je da odgovornost i spremnost koje pripadnici MUP-a Srpske pokazuju svakog dana zaslužuje najviše poštovanje. Naglasio je da MUP Srpske i Srbije ima izuzetnu saradnju.

- Naglasio bih da veza između Srbije i Srpske predstavlja snažnu, iskonsku sponu. To je važan stub i međusobna podrška - dodao je on.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prisutna je i delegacija Srbije, u kojoj su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor Policije Dragan Vasiljević, predstavnici Bezbjednosno-informativne agencije i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov.

Na svečanosti je i delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.

Obilježavanju Dana policije u Centru za obuku prisustvuju Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, ministri u Vladi Republike Srpske, predstavnici Eufor-a, predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske.

Na svečanosti su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Nakon centralne svečanosti, u Centru za obuku u Zalužanima biće održana pokazna vježba pripadnika SAJ-a, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Podsjećamo, prethodno je kod Centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci služen parastos i položeni su vijenci.

Dan policije Republike Srpske

obilježavanje

Zalužani

Centar za obuku Zalužani

Više iz rubrike

Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Do utorka vanredno hidrološko stanje, moguće poplave

1 d

0
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Društvo

Jusuf Nurkić donirao novac za djecu stradalog sveštenika Nenada Mitrića?

1 d

0
Мутна ријека Дрина усљед повећања водостаја у Зворнику

Društvo

Raste vodostaj Drine, zatvoren parking na obali

1 d

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Društvo

Ovo su običaji i veliki dani koje morate ispoštovati pred Vaskrs

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

07

35

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

