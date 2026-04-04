Svečanost u Centru za obuku u Zalužanima

Centralna svečanost povodom obilježavanja Dana policije - 4. aprila održava se u Centru za obuku u Zalužanima, gdje je planirana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir istakao je u obraćanju na svečanosti da je 2025. godina možda i najteža godina za narod Srpske od završetka rata.

- To je godina kada je počela institucionalna kriza, odnosno kada je nelegalni visoki predstavnik napao instituciju predsjednika i napao najjačeg među nama, Milorada Dodika - istakao je Budimir.

Direktor Policije Srbije Dragan Vasiljević istakao je da odgovornost i spremnost koje pripadnici MUP-a Srpske pokazuju svakog dana zaslužuje najviše poštovanje. Naglasio je da MUP Srpske i Srbije ima izuzetnu saradnju.

- Naglasio bih da veza između Srbije i Srpske predstavlja snažnu, iskonsku sponu. To je važan stub i međusobna podrška - dodao je on.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prisutna je i delegacija Srbije, u kojoj su načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, direktor Policije Dragan Vasiljević, predstavnici Bezbjednosno-informativne agencije i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov.

Na svečanosti je i delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.

Obilježavanju Dana policije u Centru za obuku prisustvuju Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, ministri u Vladi Republike Srpske, predstavnici Eufor-a, predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske.

Na svečanosti su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, srpski predstavnici u institucijama na nivou BiH, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Nakon centralne svečanosti, u Centru za obuku u Zalužanima biće održana pokazna vježba pripadnika SAJ-a, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Podsjećamo, prethodno je kod Centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banjaluci služen parastos i položeni su vijenci.