Do utorka vanredno hidrološko stanje, moguće poplave

Autor:ATV
Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je da se od danas do utorka, 7. aprila, na području srednjeg i donjeg dijela rijeke Spreče očekuje vanredno hidrološko stanje i moguće poplave, te da se tokom naredne sedmice očekuje i porast vodostaja Save.
Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na rijeci Spreči odnosi se na područje Tuzlanskog kantona, odnosno na Gračanicu, Lukavicu i Doboj Istok.
Iz Agencije navode da će, s obzirom na posljednje padavine i dotok značajnih količina vode s vodotokova uzvodno i nizvodno od akumulacije Modrac, te ispuštanja značajnih količina vode iz ove akumulacije, danas i sutra doći do dodatnog porasta vodostaja na hidrološkoj stanici Karanovac, što može izazvati plavljenje zemljišta i objekata uz rijeku Spreču.
Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se pojačan oprez, prenosi Srna.
