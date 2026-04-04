Do utorka vanredno hidrološko stanje, moguće poplave

Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je da se od danas do utorka, 7. aprila, na području srednjeg i donjeg dijela rijeke Spreče očekuje vanredno hidrološko stanje i moguće poplave, te da se tokom naredne sedmice očekuje i porast vodostaja Save.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na rijeci Spreči odnosi se na područje Tuzlanskog kantona, odnosno na Gračanicu, Lukavicu i Doboj Istok.

Republika Srpska Pajić: Spreča raste, stanje pod kontrolom

Iz Agencije navode da će, s obzirom na posljednje padavine i dotok značajnih količina vode s vodotokova uzvodno i nizvodno od akumulacije Modrac, te ispuštanja značajnih količina vode iz ove akumulacije, danas i sutra doći do dodatnog porasta vodostaja na hidrološkoj stanici Karanovac, što može izazvati plavljenje zemljišta i objekata uz rijeku Spreču.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje se pojačan oprez, prenosi Srna.