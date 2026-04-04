Višković čestitao Dan policije

SRNA

04.04.2026 10:41

Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković čestitao je Dan policije ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Višković se posebno zahvalio pripadnicima Policije Republike Srpske na njihovom svakodnevnom, predanom radu i trudu, koji ulažu kako bi svim građanima pružili zaštitu, podršku i pomoć u svakoj situaciji, ne žaleći, pritom, ni sopstveni život, saopšteno je iz "Autoputeva".

"Od svog osnivanja, pa sve do danas, Policija Republike Srpske je identitet Republike Srpske, temeljni stub njenog opstanka i odbrane, ali i razvoja i napretka, te najbolji primjer hrabrosti i odlučnosti kako se i u ratu i u miru brani i čuva ono najsvetije što imamo – naša otadžbina", naglasio je Višković.

Višković je svim pripadnicima MUP-a poželio sreću na profesionalnom i ličnom planu, te uspjeh u svim zadacima, koji za cilj imaju mirnu i prosperitetnu Republiku Srpsku.

Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova.

