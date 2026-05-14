Baba Vangin sanovnik: Evo šta znači ukoliko sanjate ove stvari

Baba Vanga, rođena kao Vanđelina Pandeva Dimitrova, ostala je upamćena kao jedna od najpoznatijih vidovnjakinja Balkana i svijeta.

Rođena 1911. godine u Bugarskoj, postala je simbol proricanja sudbine, a mnogi i danas vjeruju u njenu sposobnost da vidi ono što je većini ljudi skriveno – budućnost.

Poseban dio njenog nasljeđa zauzima sanovnik koji se pripisuje njenom učenju i intuiciji. Iako ga nikada nije sistematski zapisala, kroz godine su njena tumačenja snova prenošena usmeno i bilježena od strane sljedbenika. Smatrala je da snovi nisu slučajni – već poruke univerzuma koje nam pomažu da bolje razumijemo sebe, ali i životne tokove koji nas čekaju.

Prema Babi Vangi, snovi su duboko povezani sa emocijama, intuicijom i životnim prekretnicama. U njima se, vjerovala je, skrivaju upozorenja, utjehe i nagovještaji budućih dešavanja.

Šta znače vaši snovi prema sanovniku Babe Vange?

Novac – Ako sanjate da nalazite novac, očekujte dobitak ili iznenadni priliv novca. Velike količine novca u snu mogu ukazivati na poslovni uspjeh i povoljne promjene u finansijama.

Kraj problema – San u kojem prelazite most ili izlazite iz tunela simbolizuje izlazak iz teške faze. Baba Vanga je vjerovala da ovakvi snovi nagoviještavaju olakšanje i početak stabilnijeg životnog perioda.

Zdravlje – Ako sanjate da ste zdravi ili da vam neko pomaže, to može biti znak oporavka, unutrašnje snage ili dolaska pomoći u pravom trenutku.

Putovanja – Snovi o putovanjima ukazuju na promjene, nove početke ili važne životne prekretnice. Novi horizonti su pred vama – i u bukvalnom i u simboličnom smislu.

Voda – Mirna, bistra voda ukazuje na unutrašnji mir, dok mutna voda simbolizuje zbunjenost, nesigurnost ili emotivnu nestabilnost.

I danas, decenijama nakon njene smrti, Baba Vanga ostaje enigma koja izaziva i vjeru i sumnju. Njeni snovi i vizije inspirišu ljude da tragaju za dubljim smislom i da se oslone na svoju intuiciju u trenucima kada odgovori d‌jeluju daleko, prenosi Alo.