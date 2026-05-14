Pijani srndaći prave probleme: Izdato hitno upozorenje za sve vozače

14.05.2026 21:08

пијани срндаћ животиња
Foto: Iks/printscreen

Francuska policija izdala je neobično upozorenje vozačima, navodeći da se tokom proljeća na cestama mogu pojaviti srndaći pod utjecajem alkohola, čije je ponašanje potpuno nepredvidivo.

Iako zvuči kao šala, vlasti tvrde da je situacija ozbiljna. Lokalna žandarmerija objasnila je da srndaći u ovom periodu konzumiraju fermentirano voće i trule biljke, koje zbog procesa fermentacije sadrže određeni procenat alkohola. To kod životinja izaziva stanje nalik pijanstvu.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci životinja koje se ponašaju neobično. Na pojedinim videima mogu se vid‌jeti srndaći koji se nekontrolirano vrte ukrug, zabacuju glavu i "plešu", dok se neki kotrljaju po travi tik uz ivicu prometnih dionica.

Iako prizori na prvi pogled d‌jeluju smiješno, policija upozorava da susret s dezorijentiranom životinjom teškom više desetina kilograma može završiti kobno.

"Životinje pod uticajem alkohola gube strah od automobila i ljudi. Mogu iznenada istrčati pred vozilo ili ostati nepomične nasred ceste, bez svijesti o opasnosti", upozorili su iz policije.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska kroz šumovita područja Francuske, ali i drugih evropskih zemalja tokom proljetnih mjeseci. Nadležni preporučuju smanjenje brzine i obraćanje pažnje na područja uz cestu.

Ako primijete životinju koja se ponaša neuobičajeno, vozačima se savjetuje da joj ne prilaze i da je ne pokušavaju otjerati sirenom, jer reakcije "pijanog" srndaća mogu biti agresivne ili potpuno iracionalne, piše Avaz

