Sutra morate da poklopite svo posuđe u kući: Slavimo veliki praznik uz ovaj strog običaj

Sveti Atanasije Veliki bio je arhiepiskop Aleksandrije i jedan od najznačajnijih branilaca hrišćanske vjere u prvim vekovima hrišćanstva. Svake godine SPC i njeni vjernici obilježavaju sjećanje na Svetog Atanasija Velikog 15. maja uz zanimljive običaje i vjerovanja.
Rođen je u Aleksandriji 296. godine, a već u ranom detinjstvu pokazivao je sklonost ka duhovnom životu i učenju. Kao đakon arhiepiskopa Aleksandra, učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde je stekao veliki ugled zahvaljujući svojoj učenosti i doprinosu učvršćivanju pravoslavnog učenja.
Na saboru u Nikeji, Sveti Atanasije imao je važnu ulogu u borbi protiv arijanizma i u oblikovanju tekstova koji će kasnije postati dio Simvola vjere. Njegov doprinos smatra se jednim od temelja hrišćanske dogme.
Nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra, Atanasije postaje njegov nasljednik i na tom položaju ostaje više od četiri decenije, uprkos stalnim crkvenim i političkim sukobima.
Tokom života, Sveti Atanasije bio je jedan od najprogonjenijih crkvenih velikodostojnika svog vremena. Protiv njega su se okretali carevi, jeretici i pojedini crkveni krugovi, što je dovodilo do njegovih višestrukih smenjivanja i progonstava.
Više puta je bio primoran da napusti Aleksandriju, ali se svaki put vraćao na svoju episkopsku stolicu zahvaljujući podršci vjernika i odluka crkvenih sabora.
Tokom dugog perioda nemira, Atanasije je boravio u više gradova, uključujući Rim i Trir. Njegov život bio je obilježen stalnim političkim pritiscima, saborskim raspravama i borbom za očuvanje pravoslavnog učenja, ali i nepokolebljivom vjerom koja ga je vraćala na čelo Aleksandrije.
U narodnom predanju, posebno na jugu Srbije, sačuvane su različite priče i vjerovanja vezana za Svetog Atanasija.
Prema jednoj legendi, đavo ga je iskušavao u liku prelijepe djevojke, pokušavajući da ga odvrati od vjere, ali ga je svetitelj razotkrio i, prema predanju, zarobio u mali sud koji je bacio u more. Kaže se da je sud godinama plutao, sve dok ga ribari nisu pronašli i otvorili, oslobađajući zlo koje je ponovo počelo da iskušava ljude.
Zbog ove priče, u nekim krajevima postoji vjerovanje da se na dan Svetog Atanasija sudovi u kući drže zatvorenim, kako bi se sprečilo “oslobađanje zla”, a takođe se vjeruje da grmljavina tog dana ima posebno značenje i tumači se kao znak duhovne borbe.
Sveti Atanasije preminuo je 373. godine, ostavljajući za sobom izuzetno teološko i duhovno nasljeđe. Smatra se jednim od stubova hrišćanske crkve i simbolom istrajnosti u vjeri.
Njegov život ostaje primjer nepokolebljive borbe za istinu, uprkos progonima, klevetama i pritiscima kroz koje je prolazio tokom više decenija služenja crkvi.
