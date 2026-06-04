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Kongres protiv Trampa po pitanju rata u Iranu: Četiri republikanca se "okrenula"

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ATV
04.06.2026 07:19

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Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trampu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez odobrenja ove zakonodavne institucije.

Predstavnički dom glasao je sa 215 prema 208 glasova za usvajanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima, pri čemu su četiri republikanca glasala zajedno s demokratama u korist ove mjere.

Rezolucija nalaže Trampu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile.

Ovo predstavlja najnoviji politički udarac Trampu u Kongresu, uprkos tome što njegova stranka ima tijesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. Takođe, postoje rasprave o tome da li bi rezolucije o ratnim ovlašćenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.

Ipak, glasanje pokazuje nelagodu dijela republikanaca zbog Trampovog vođenja sukoba i predstavlja rijedak dvostranački pokušaj ograničavanja predsjedničkih ratnih ovlašćenja.

Tri ranije rezolucije o ratnim ovlašćenjima nisu uspjele proći u Predstavničkom domu, i to sve manjom razlikom u glasovima, a republikansko rukovodstvo doma prošlog mjeseca je iznenada odgodilo glasanje o ovoj rezoluciji kada se činilo da bi mogla biti usvojena.

Senat je prošlog mjeseca u proceduralnom glasanju podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja bilo neuspješno. Dalja glasanja o toj mjeri u Senatu još nisu zakazana.

Četiri republikanska kongresmena u Predstavničkom domu koja su glasala za rezoluciju o ratnim ovlašćenjima bili su Tom Baret iz Mičigena, Voren Dejvidson iz Ohaja, Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije i Tomas Masi iz Kentakija, prenosi Kliks.

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