Kongres protiv Trampa po pitanju rata u Iranu: Četiri republikanca se "okrenula"

Predstavnički dom glasao je sa 215 prema 208 glasova za usvajanje rezolucije o ratnim ovlašćenjima, pri čemu su četiri republikanca glasala zajedno s demokratama u korist ove mjere.

Rezolucija nalaže Trampu da povuče američke trupe iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne odobri upotrebu vojne sile.

Ovo predstavlja najnoviji politički udarac Trampu u Kongresu, uprkos tome što njegova stranka ima tijesnu većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu.

Za sada je glasanje uglavnom simbolično, jer zakon mora biti usvojen i u Senatu i u Predstavničkom domu kako bi stupio na snagu. Takođe, postoje rasprave o tome da li bi rezolucije o ratnim ovlašćenjima bile ustavne čak i kada bi ih Kongres odobrio.

Ipak, glasanje pokazuje nelagodu dijela republikanaca zbog Trampovog vođenja sukoba i predstavlja rijedak dvostranački pokušaj ograničavanja predsjedničkih ratnih ovlašćenja.

Tri ranije rezolucije o ratnim ovlašćenjima nisu uspjele proći u Predstavničkom domu, i to sve manjom razlikom u glasovima, a republikansko rukovodstvo doma prošlog mjeseca je iznenada odgodilo glasanje o ovoj rezoluciji kada se činilo da bi mogla biti usvojena.

Senat je prošlog mjeseca u proceduralnom glasanju podržao zasebnu, ali sličnu rezoluciju, nakon što je sedam prethodnih pokušaja bilo neuspješno. Dalja glasanja o toj mjeri u Senatu još nisu zakazana.

Četiri republikanska kongresmena u Predstavničkom domu koja su glasala za rezoluciju o ratnim ovlašćenjima bili su Tom Baret iz Mičigena, Voren Dejvidson iz Ohaja, Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije i Tomas Masi iz Kentakija, prenosi Kliks.