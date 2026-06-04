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Bijela kuća objavila: Izrael i Liban postigli novi sporazum o primirju

Autor:

ATV
04.06.2026 07:07

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Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Prema objavi Bijele kuće, sprovođenje ovog primirja zavisi od grupe Hezbolah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regiona južno od rijeke Litani.

Ovo je drugi dogovor o primirju između Libana i Izraela u posljednjih nekoliko sedmica, a prvi je propao zbog odluka vlade u Tel Avivu koja je odlučila da nastavi napade na susjednu zemlju, pozivajući se na navodnu prijetnju od Hezbolaha.

Iz ove grupe, koja većinom djeluje na jugu Libana, kažu da je Izrael kršio ovo primirje, dok su oni odgovarali na napade iz ove države.

Neposredno prije ovog primirja je, prema vlastitom priznanju, Tramp imao žestoku raspravu s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, kojeg je čak i nazvao „luđakom“.

Povod za ovakvu raspravu bio je Liban, odnosno Trampova navodna frustracija Netanjahuom zbog kontinuiranih napada na Liban.

U Vašingtonu se nadaju da će obustava vatre u Libanu imati pozitivan efekat na njihove pregovore s Iranom, koji su se zasad pokazali kao neefikasni.

Teheran je kao crvenu liniju u pregovorima postavio obustavu napada Izraela na Liban, a nakon ovog primirja se u SAD nadaju da mogu ponovo početi razgovore s Iranom i okončati rat koji su, zajedno s Izraelom, počeli još u februaru, prenosi Kliks.

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Liban

Liban

Izrael

Bijela kuća

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

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