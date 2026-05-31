Izrael osvojio važnu stratešku tačku: IDF zauzeo zamak koji su izgradili krstaši

31.05.2026 10:00

Израел освојио важну стратешку тачку: ИДФ заузео замак који су изградили крсташи
Foto: X / AvichayAdraee

Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Bofort na vrhu koji su izgradili krstaši u južnom Libanu u najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska.

Zauzimanje zamka Bofort u blizini grada Nabatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela, gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha.

Ovo predstavlja veliki dobitak za Izrael u najnovijem ratu između Izraela i Hezbolaha, koji je pokrenut početkom marta, navodi AP.

Izraelski napad je uslijedio uprkos nominalnom prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei objavio je na "Iksu" fotografiju na kojoj se vide izraelski vojnici kako šetaju ispred zamka.

Izrael i Liban su u ratu od osnivanja Izraela 1948. godine i vode direktne razgovore u Vašingtonu.

Izraelske trupe su zamak zauzele i 1982. godine i držale ga dok se nisu povukle iz Libana 2000. godine.

Izraelska vojska je u saopštenju navela da je prije nekoliko dana pokrenula operaciju na grebenu Bofort i dolini Suluki dalje na jugu radi demontaže infrastrukture Hezbolaha i uklanjanja direktnih prijetnji izraelskim civilima.

U saopštenju je navedeno da je vojska spremna da proširi operaciju ako je potrebno.

Izrael je posljednjih dana proširio operacije u Libanu, upozoravajući stanovnike u južnom regionu zemlje da odu i šaljući trupe preko rijeke Litani, koja je ranije služila kao de fakto granica.

