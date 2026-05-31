Izrael osvojio važnu stratešku tačku: IDF zauzeo zamak koji su izgradili krstaši

Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Bofort na vrhu koji su izgradili krstaši u južnom Libanu u najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska.

Zauzimanje zamka Bofort u blizini grada Nabatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela, gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha.

Israeli forces have captured the strategic Beaufort Castle in southern Lebanon.



The Crusader-era fortress overlooks the Litani River and is considered a key strategic position in the region.



Israel previously controlled the area during its presence in southern… pic.twitter.com/ic0JRYftTe — Current Report (@Currentreport1) May 31, 2026

Ovo predstavlja veliki dobitak za Izrael u najnovijem ratu između Izraela i Hezbolaha, koji je pokrenut početkom marta, navodi AP.

Izraelski napad je uslijedio uprkos nominalnom prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei objavio je na "Iksu" fotografiju na kojoj se vide izraelski vojnici kako šetaju ispred zamka.

بين وعود الشعارات وحقيقة الميدان.. هنا الخبر اليقين. جنودنا يكتبون بوقفتهم على قلعة الشقيف فصلاً جديدًا من العزة 🇮🇱🇮🇱



لا يبنى المجد بالخطابات، بل بوقع خطى الجنود. السيطرة على قلعةالشقيف ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الارهابي الذي هددنا بالوهن… pic.twitter.com/WCSlyLaZES — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 31, 2026

Izrael i Liban su u ratu od osnivanja Izraela 1948. godine i vode direktne razgovore u Vašingtonu.

Izraelske trupe su zamak zauzele i 1982. godine i držale ga dok se nisu povukle iz Libana 2000. godine.

Izraelska vojska je u saopštenju navela da je prije nekoliko dana pokrenula operaciju na grebenu Bofort i dolini Suluki dalje na jugu radi demontaže infrastrukture Hezbolaha i uklanjanja direktnih prijetnji izraelskim civilima.

U saopštenju je navedeno da je vojska spremna da proširi operaciju ako je potrebno.

Izrael je posljednjih dana proširio operacije u Libanu, upozoravajući stanovnike u južnom regionu zemlje da odu i šaljući trupe preko rijeke Litani, koja je ranije služila kao de fakto granica.