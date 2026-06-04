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"Brejk" u Teksasu: Branson vodio Njujork do pobjede nad Sparsima

Autor:

ATV
04.06.2026 07:38

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"Брејк" у Тексасу: Брансон водио Њујорк до побједе над Спарсима
Foto: Tanjug / AP / David J. Phillip

Košarkaši Njujork Niksa pobijedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) u prvoj utakmici velikog NBA finala.

Nikli su uzeli "brejk" u Teksasu i nanizali svoju 12. pobjedu u ovogodišnjem plej-ofu. Za poraz ne znaju još od drugog susreta sa Atlanta hoksima u prvoj rundi na Istoku.

Neizvjesnost je potrajala sve do same završnice, ali poslije vođstva Sparsa od 95:94 pogađali su samo košarkaši Njujorka. U posljednja dva minuta režirali su seriju 11:0 vrijednu pobjede.

Goste je do trijumfa predvodio Džejlen Branson sa 30 postignutih poena i tri uhvaćene lopte, iako je pogodio samo dvije trojke iz devet pokušaja.

Čitava ekipa Njujorka je imala skromnih 30 odsto uspješnosti pri šutu sa distance (11/36), ali Sparsi su bili još neprecizniji - ubacili su isti broj trojki na značajno većem uzorku od 43 šuta.

Karl Entoni Tauns je sa 18 poena i 12 skokova zabilježio dabl-dabl učinak, dok je poen manje ubacio O Džej Anunobi. Dvocifren je bio i Lendri Šemet sa 13 poena (3/6 za tri).

Među Sparsima se sa 26 poena i 12 skokova istakao Viktor Vembanjama, ali skoro polovinu poenterskog učinka morao je Francuz da zaradi sa linije slobodnih bacanja. Iz igre je pogodio samo šest šuteva iz 21 pokušaja (2/9 za tri).

Stefon Kesl je ubacio 17 poena, a na 16 su se zaustavili Dilan Harper i Džulijan Šampejni.

Druga utakmica finala na programu je u subotu od 2.30 po srednjoevropskom vremenu, a ponovo će domaćin biti San Antonio.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

NBA

Njujork Niks

San Antonio Spars

košarka

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