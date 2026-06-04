Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu: Predviđeni brojni sastanci delegacije Srpske

Autor:ATV
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Republika Srpska nastavlja saradnju na najvišem nivou sa Ruskom Federacijom, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTRS, nakon dolaska delegacije Srpske u Sankt Peterburg, gdje učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu.
Dodik je istakao da će delegacija Srpske danas i sutra razgovarati sa brojnim ruskim partnerima iz oblasti politike, privrede, kulture i obrazovanja o nastavku saradnje. Strateška saradnja sa Ruskom Federacijom je na visokom nivou i to se moglo vidjeti u posljednih mjesec dana", rekao je Dodik.
Predviđeni su sastanci sa guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim, kome će biti uručen Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, kao i sa predsjednikom Tatarstana Rustamom Minihanovim i predstavnicima kompanije “Gasprom“.
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