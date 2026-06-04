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Šamar za Merca: Njemačka ostala bez mjesta u Savjetu bezbjednosti UN-a!

Autor:

ATV
04.06.2026 07:25

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Сједница Савјета безбједности.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da je snažna podrška Ukrajini i Izraelu možda uticala na gubitak glasova zbog kojeg Njemačka nije uspjela da obezbijedi mjesto nestalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Vadeful je rezultat glasanja, održanog u srijedu uveče za izbor pet novih članica Savjeta bezbjednosti, opisao kao „gorak“ poraz nakon što je Njemačka izgubila od Portugalije i Austrije.

"Tu je naša čvrsta podrška Ukrajini i činjenica da Rusija ne želi takav glas u Savjetu bezbjednosti", rekao je Vadeful.

Dodao je da nije nikakva tajna da je Rusija aktivno lobirala protiv izbora Njemačke u ovo tijelo.

Kasni ulazak Njemačke u trku

Vadeful smatra da je jedan od razloga neuspjeha bio i kasni ulazak Njemačke u trku za dvogodišnji mandat u Savjetu bezbjednosti.

Njemačka je osvojila 104 glasa u pokušaju da obezbijedi jedno od dva mjesta predviđena za grupu zapadnoevropskih i drugih država. Portugalija je dobila podršku 134 države, dok je Austrija osvojila 131 glas.

U Savjet bezbjednosti izabrani su i Kirgistan, Trinidad i Tobago te Zimbabve. Riječ je o jedinom tijelu Ujedinjenih nacija koje može donositi pravno obavezujuće odluke, uključujući uvođenje sankcija i odobravanje upotrebe sile.

Ozbiljan udarac

Neuspjeh da obezbijedi mjesto u Savjetu bezbjednosti predstavlja ozbiljan udarac za njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Njegovi politički protivnici ističu da je Merc, koji se već suočava s brojnim izazovima u Njemačkoj, sada doživio i međunarodnu blamažu, posebno jer se predstavljao kao lider koji će ojačati ugled zemlje na međunarodnoj sceni.

Merc je, uprkos porazu, poručio da će Njemačka nastaviti da bude snažan zagovornik međunarodnog sistema te je uputio čestitke Austriji i Portugaliji.

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Tagovi :

Njemačka

Savjet bezbjednosti UN

Fridrih Merc

Rusija

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