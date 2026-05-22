Napad na školu: Rusija traži vanrednu sjednicu UN-a

22.05.2026 14:29

Сједница Савјета безбједности.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Rusija je zatražila vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN zbog napada ukrajinskih snaga na školu i internat u LNR, saopštila je Misija Rusije pri svetskoj organizaciji.

Ukrajinska vojska je tokom noći izvela ciljani napad sa četiri bespilotne letjelice na obrazovni centar i internat u mjestu Starobeljsk u LNR, saopštio je ranije danas Istražni komitet Rusije.

Ombusman za prava djece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 36 djece povrijeđeno, a osam hospitalizovano. Troje djece je u teškom stanju.

Dodala je da postoji mogućnost da je 18 djece ispod ruševina.

