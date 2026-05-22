Logo
Large banner

FSB spriječila teroristički napad: Priveden ukrajinski agent, pronađen eksploziv

22.05.2026 11:14

Komentari:

0
ФСБ спријечила терористички напад: Приведен украјински агент, пронађен експлозив
Foto: X / RT

Ruski službenici Federalne službe bezbjednosti priveli su u Novorosijsku ukrajinskog obavještajnog agenta koji je planirao da digne u vazduh energetski objekat.

"Federalna služba bezbjednosti (FSB) privela je u Novorosijsku ukrajinskog obavještajnog agenta, ruskog državljanina rođenog 2003. godine", navodi se u saopštenju.

Privedeni je stanovnik Severskog okruga Krasnodarskog kraja. Služba bezbjednosti Ukrajine ga je regrutovala preko platforme Votsap "da digne u vazduh objekat energetske infrastrukture u Krasnodarskom kraju koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu".

"Počinioca su priveli službenici FSB-a dok se kretao ka mjestu skrivenog skladišta kako bi uzeo oružje. Iz skladišta je zapijlenjena visokoeksplozivna improvizovana naprava sa eksplozivnim teretom od 2,5 kilograma, spremna za upotrebu, zajedno sa telefonom koji je sadržao njegovu prepisku sa njegovim rukovodiocem, potvrđujući pripreme za izvršenje zločina", saopštio je FSB.

Istražno odjeljenje Uprave FSB-a za Krasnodarski kraj pokrenulo je krivični postupak na osnovu člana zakona o pripremi terorističkog napada, zbog nezakonitog sticanja, prenosa, prodaje, skladištenja, transporta ili nošenja eksplozivnih materija ili eksplozivnih naprava, kao i na osnovu člana zakonika o državnoj izdaji.

"Optuženi je priznao krivicu i sarađuje sa istragom", dodao je FSB.

Podijeli:

Tagovi :

FSB

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицијско ауто

Svijet

Eksplozija u fabrici MOL u Mađarskoj: Jedna osoba poginula

3 h

0
Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

Svijet

Kijev ponovo udario na civile - napad na školu i dom u LNR, veliki broj ranjenih

5 h

2
Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

Svijet

Putin i Lukašenko podigli nuklearne snage: Branićemo otadžbinu od Bresta do Vladivostoka

6 h

0
Преокрет Доналда Трампа: Шаље 5.000 војника у Пољску

Svijet

Preokret Donalda Trampa: Šalje 5.000 vojnika u Poljsku

7 h

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Svijet

Eksplozija u fabrici MOL u Mađarskoj: Jedna osoba poginula

3 h

0
Ајкула

Svijet

Ajkula u plićaku! Turisti u panici

3 h

0
Принц Ендру

Svijet

Bivši princ pod istragom zbog mogućih seksualnih krivičnih djela!

5 h

0
Robert Harward

Svijet

„Da li je to maska za lice?“ Admiral Robert Harvard postao viralan nakon gostovanja na Foks njuzu

5 h

0

  • Najnovije

14

15

Po jedno stablo za svaku zvjezdicu: Niče "Aleja 12 beba"

14

05

Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

13

57

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

13

42

Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

13

31

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner