Ruski službenici Federalne službe bezbjednosti priveli su u Novorosijsku ukrajinskog obavještajnog agenta koji je planirao da digne u vazduh energetski objekat.

"Federalna služba bezbjednosti (FSB) privela je u Novorosijsku ukrajinskog obavještajnog agenta, ruskog državljanina rođenog 2003. godine", navodi se u saopštenju.

Privedeni je stanovnik Severskog okruga Krasnodarskog kraja. Služba bezbjednosti Ukrajine ga je regrutovala preko platforme Votsap "da digne u vazduh objekat energetske infrastrukture u Krasnodarskom kraju koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu".

"Počinioca su priveli službenici FSB-a dok se kretao ka mjestu skrivenog skladišta kako bi uzeo oružje. Iz skladišta je zapijlenjena visokoeksplozivna improvizovana naprava sa eksplozivnim teretom od 2,5 kilograma, spremna za upotrebu, zajedno sa telefonom koji je sadržao njegovu prepisku sa njegovim rukovodiocem, potvrđujući pripreme za izvršenje zločina", saopštio je FSB.

Istražno odjeljenje Uprave FSB-a za Krasnodarski kraj pokrenulo je krivični postupak na osnovu člana zakona o pripremi terorističkog napada, zbog nezakonitog sticanja, prenosa, prodaje, skladištenja, transporta ili nošenja eksplozivnih materija ili eksplozivnih naprava, kao i na osnovu člana zakonika o državnoj izdaji.

"Optuženi je priznao krivicu i sarađuje sa istragom", dodao je FSB.