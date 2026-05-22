Bivši princ pod istragom zbog mogućih seksualnih krivičnih djela!

Detektivi žele da razgovaraju sa ženom koja tvrdi da je odvedena u dom bivšeg princa Endrua u Vindzoru "u seksualne svrhe".

Takođe pozivaju druge moguće žrtve Džefrija Epstajna da se jave u okviru složene istrage koja bi mogla da se proširi i za koju se očekuje da će trajati još mnogo mjeseci.

Endru je i dalje pod istragom i odlučno negira bilo kakvu krivicu.

Policija je već razgovarala sa nizom svjedoka otkako je osumnjičeni uhapšen na svoj 66. rođendan, tokom racije izvršene u zoru u njegovom novom domu u Norfolku pre tri mjeseca.

Endru, koji je obavljao funkciju trgovinskog izaslanika britanske vlade, ispitan je zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije u istrazi pokrenutoj nakon što je u Sjedinjenim Državama u januaru objavljen dosije FBI o Džefriju Epstajnu.

Iz tih dokumenata se navodno moglo zaključiti da je brat kralja Čarlsa svom prijatelju Epstajnu, osramoćenom američkom finansijeru koji je bio zatvoren zbog podvođenja djevojke mlađe od 18 godina radi prostitucije, prosleđivao povjerljiva vladina dokumenta i komercijalne informacije.

Međutim, specijalni tim detektiva policije doline Temze zabrinut je da bi potencijalne Epstajnove žrtve mogle da odustanu od javljanja policiji jer vjeruju da je istraga ograničena na uži spektar dijela.

"Ljudi pogrešno misle da istražujemo finansijski kriminal, ali to je daleko od istine. Zloupotreba javne funkcije obuhvata mnogo više toga, uključujući seksualna krivična djela, prevare, korupciju, ometanje pravde i drugo. Imamo mnogo širi pristup. Istražujemo sve aspekte i pratićemo dokaze gdje god da nas odvedu", rekao je izvor.

Policija razmatra navode da je Epstajn 2010. godine poslao jednu ženu koja nije britanska državljanka u Ujedinjeno Kraljevstvo radi seksualnog susreta sa Endruom, ali je još nije ispitala.

Takođe se saznaje da policija čeka da dobije necenzurisane kopije relevantnih Epstajnovih dosijea, što bi moglo značajno da pomogne istrazi.

Krivično djelo zloupotrebe javne funkcije poznato je po tome što je veoma komplikovano i teško za dokazivanje. Toliko da je planirano njegovo ukidanje i zamena jednostavnijim zakonskim rešenjem, navodi Skaj Njus.

Policija i dalje razgovara sa Krunskim tužilaštvom o tome da li je Endru, prema odredbama zakona, bio javni službenik.

Pomoćnik načelnika policije doline Temze Oliver Rajt izjavio je:

"Naša istraga o zloupotrebi javne funkcije se nastavlja. To je krivično delo koje može imati različite oblike, zbog čega je ova istraga složena."

"Naš tim veoma iskusnih detektiva pažljivo analizira veliku količinu informacija koje smo dobili od javnosti i drugih izvora. Posvećeni smo sprovođenju temeljne istrage svih razumnih pravaca istrage, ma kuda oni vodili."

"Pozivamo sve koji imaju informacije da nam se obrate putem uobičajenih kanala za prijavu slučajeva koji nisu hitni, kao što je internet portal policije doline Temze."

"Razumijem veliko interesovanje za ovaj slučaj, ali molim za strpljenje dok aktivno nastavljamo istragu. Javnost i medije ćemo dodatno obaveštavati kada to bude primjereno."