Žrtva tvrdi da ju je Epstin zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

Žrtva zlostavljanja Džefrija Epstina, Roza izjavila je tokom svog prvog javnog svjedočenja na saslušanju koje su organizovale demokrate u Predstavničkom domu SAD, da ju je pokojni osuđeni seksualni prestupnik zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloljetnice.

Djevojka po imenu Roza, izjavila je da je imala samo 18 godina kada je 2008. godine upoznala modnog agenta Žan-Lik Brunela koji joj je obećao manekensku karijeru, prenosi Bi-Bi-Si.

"Dolazila sam iz finansijski nestabilnog okruženja i bila sam idealna meta", rekla je kroz suze tokom svjedočenja.

Do maja 2009. godine živjela je u Njujorku, a u julu Brunel ju je upoznao sa Epstinom, koji joj je ponudio posao u svojoj fondaciji na Floridi, u vrijeme kada mu je, u okviru sporazuma nakon presude, bilo dozvoljeno da napušta pritvor do 16 sati dnevno, šest dana u nedjelji.

"Jednog dana, njegova maserka me je pozvala u njegovu sobu gdje me je Džefri prvi put seksualno zlostavljao. Tokom naredne tri godine bila sam izložena konstantnom silovanju", rekla je Roza.

Članovi odbora za nadzor su u utorak objavili izvještaj u kojem se navodi da je kontraverzni sporazum o priznavanju krivice omogućio Epstinu da "nastavi zlostavljanje i trgovinu ljudima gotovo još jednu deceniju".

Roza je, kako navodi, ponovo proživjela traumu nakon što je njeno ime slučajno objavljeno u Epstinovim fajlovima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, "dok su bogati i moćni ostali zaštićeni".

"Sada me kontaktiraju novinari iz cijelog svijeta. Ne mogu da živim normalno. Mogu samo da zamislim dugoročne posljedice koje će ova greška imati po moj život", rekla je ona.

Ministarstvo pravde SAD je ranije saopštilo da je sa sajta uklonjen dio dokumenata nakon što su žrtve navele da su njihovi identiteti kompromitovani zbog loše urađenih redakcija u materijalu, kao i da su greške nastale "usljed tehničke ili ljudske greške".

Još jedna Epstinova žrtva, Marija Farmer je dala iskaz putem snimljenje poruke u kojoj je izjavila da je prvi put prijavila zlostavljanje 1996. godine.

Ona je optužila policijske i pravosudne insitutcije da nisu reagovale.

Saslušanje su organizovali demokratski članovi Odbora za nadzor Predstavničkog doma i lokalni demokratski predstavnici, a zakonodavci su saslušali svjedočenja o tome kako su Epstin i njegovi saučesnici godinama izbjegavali odgovornost i kako je pravosudni sistem više puta iznevjerio žrtve, prenosi Bi-Bi-Si.

Epstin je preminuo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Njegova presuda iz 2008. godine se odnosila na podvođenje maloljetnice, nakon čega je registrovan kao seksualni prestupnik.