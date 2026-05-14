Užas u Njemačkoj! Pedijatar optužen za 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece

14.05.2026 07:12

Foto: Pixabay
Pedijatar u bolnici blizu Berlina optužen je za seksualne prestupe u 130 slučajeva, uključujući seksualno zlostavljanje i silovanje djece, od kojih su se mnogi dogodili u bolnici, kazali su tužioci u srijedu, javlja njemačka agencija DPA.

"To uključuje, između ostalog, optužbe za teške oblike seksualnih napada na maloljetnike i silovanje" koje se navodno događalo tokom 12-godišnjeg razdoblja koje završava u novembru 2025., izjavilo je državno tužilaštvo u Potsdamu.

Pedijatar je u istražnom zatvoru od novembra, a tužioci su kao razlog naveli rizik od ponavljanja krivičnog djela.

U januaru je objavljeno da je ljekar navodno seksualno zlostavljao dijete na svom poslu u bolnici u Ratenovu, zapadno od Berlina. Nakon pritužbe djetetove majke, policija je izvela pretrese, a istražitelji su zaplijenili brojne uređaje za pohranu podataka.

Kancelarija javnog tužioca u Potsdamu potom je istraživala je li bilo drugih žrtava. Do 130 prestupa navodno se dogodilo između početka decembra 2013. i novembra 2025. godine.

"Optuženi se tereti da je počinio većinu krivičnih djela tokom obavljanja svojih profesionalnih zadataka", kazali su iz kancelarije tužilaštva, prenosi Dnevnik.hr.

