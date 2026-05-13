Cvijanović: Dragocjena svaka prilika da se u zapadnom krilu Bijele kuće objasni situacija u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je dragocjena svaka prilika da u Zapadnom krilu Bijele kuće objasni političku situaciju u BiH.

"Nije prva, a uvjerena sam ni posljednja. Nastavljamo dalje!", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 13, 2026

Cvijanovićeva je ranije objavila da je započela trodnevnu posjetu SAD.