Cvijanović posjetu SAD započela sastankom sa članom Predstavničkog doma iz Republikanske stranke

Trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama započela sam veoma sadržajnim sastankom u Kongresu sa članom Predstavničkog doma iz Republikanske stranke Rendi Fajnom, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Bila je ovo prilika da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, kao i poziciju i stavove Republike Srpske u pogledu aktuelnih političkih dešavanja. Izrazila sam podršku pristupu administracije predsjednika Trampa, prema kojem domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici treba da preuzmu punu odgovornost za sve procese u BiH", navela je Cvijanovićeva, te je dodala:

"U nastavku posjete, očekuje me još nekoliko važnih sastanaka sa predstavnicima političkog, privrednog i diplomatskog života u Vašingtonu", napisala je Cvijanovićeva na svom Instagram nalogu.