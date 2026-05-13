Lavrov: Zapad kršio međunarodno pravo agresijom na Jugoslaviju, Irak i Libiju

ATV
13.05.2026 16:43

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са вршиоцем дужности либијског министра спољних послова Тахером ел-Бауром у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 21. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Promovisanje zajedničkih principijelnih pristupa međunarodnom pravu unutar Zajednice nezavisnih država /ZND/ posebno je relevantno u kontekstu brojnih slučajeva u kojima ga je kolektivni Zapad prekršio, kao što je to bio slučaj prilikom agresije na SR Jugoslaviju, Irak i Libiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je u video-poruci učesnicima Međunarodnog pravnog foruma ZND naveo da je "puni pravni rat" pokrenut protiv država koje brane svoj suverenitet i vode nacionalno orijentisan kurs unutrašnje i spoljne politike

"Taj rat je usmjeren i na otvoreno falsifikovanje istorije", istakao je Larov.

Prema riječima Lavrova, tokom 35 godina postojanja ZND formiran je čvrst pravni okvir u svim oblastima saradnje, a više od 650 potpisanih međunarodnih ugovora, od kojih je oko 550 na snazi.

Svijet

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

"Grubo kršenje međunarodnog prava se nastavlja u Ukrajini, gdje kijevski režim, uz podršku svojih zapadnih sponzora, sprovodi otvoreno nacističku politiku donošenjem zakona protiv ruskog jezika i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, što predstavlja direktno kršenje Povelje UN i brojnih konvencija koje zahtijevaju od svih država da poštuju jezička, vjerska i druga ljudska prava", napomenuo je Lavrov, prenosi Srna.

