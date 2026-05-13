Žestoka pucnjava u filipinskom parlamentu zbog hapšenja senatora

ATV
13.05.2026 16:11

U zgradi filipinskog parlamenta izbila je žestoka pucnjava tokom blokade povezane s mogućim hapšenjem senatora Ronalda dela Rose, kojeg Međunarodni krivični sud traži zbog navodnih zločina protiv čovječnosti tokom rata protiv droge bivšeg predsjednika Rodriga Dutertea.

Senator Dela Rosa na svom Fejsbuk profilu objavio je snimke haosa i pucnjave koja je izbila unutar parlamentarnog kompleksa.

Haos u kompleksu

Prema navodima Rojtersovih svjedoka, u kompleksu se čulo više od deset hitaca, dok je prisutnima naređeno da odmah potraže zaklon.

Lokalni mediji prenose da je nakon pucnjave nastala potpuna panika, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci novinara i zaposlenih koji u strahu napuštaju objekat dok se naoružano osiguranje kreće kroz zgradu parlamenta.

Izbjegao hapšenje

Senator Ronald dela Rosa, poznat pod nadimkom Bato, zabarikadirao se u svojoj kancelariji, gd‌je je proveo već drugu noć zaredom.

Dela Rosa je bivši direktor policije i jedan od glavnih provodilaca Duterteove kampanje protiv narkotika. Haški sud ga traži zbog sumnje na zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistva.

On je u poned‌jeljak izbjegao hapšenje tako što je kroz hodnike i stepeništa pobjegao do skupštinske sale, gd‌je mu je predsjednik parlamenta Alan Piter Kajetano navodno pružio zaštitu.

Dela Rosa je danas pozvao pristalice da se okupe ispred Senata te apelovao na vojsku da se mirno usprotivi eventualnom izručenju Hagu.

U prenosu uživo na Fejsbuku izjavio je da očekuje skoro hapšenje, dok su mediji objavili da je posljednji put viđen na petom spratu zgrade Senata, okružen pripadnicima sigurnosnih snaga.

Filipinske vlasti još nisu objavile zvanične informacije o pucnjavi niti o eventualnom broju povrijeđenih osoba, prenosi Avaz

