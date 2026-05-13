Žestoka pucnjava u filipinskom parlamentu zbog hapšenja senatora

U zgradi filipinskog parlamenta izbila je žestoka pucnjava tokom blokade povezane s mogućim hapšenjem senatora Ronalda dela Rose, kojeg Međunarodni krivični sud traži zbog navodnih zločina protiv čovječnosti tokom rata protiv droge bivšeg predsjednika Rodriga Dutertea.

Senator Dela Rosa na svom Fejsbuk profilu objavio je snimke haosa i pucnjave koja je izbila unutar parlamentarnog kompleksa.

🚨Chaos at the #Philippine Senate: Multiple gunshots heard on the 2nd floor as tensions explode over the arrest attempt on Sen. Ronald 'Bato' Dela Rosa amid the ICC warrant. Senate under lockdown, staff & media told to take cover. pic.twitter.com/NbNG0Tnuc9 — Code Red (@Code_Red_TV) May 13, 2026

Haos u kompleksu

Prema navodima Rojtersovih svjedoka, u kompleksu se čulo više od deset hitaca, dok je prisutnima naređeno da odmah potraže zaklon.

Lokalni mediji prenose da je nakon pucnjave nastala potpuna panika, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci novinara i zaposlenih koji u strahu napuštaju objekat dok se naoružano osiguranje kreće kroz zgradu parlamenta.

Surveillance video shows law enforcement agents chasing Philippine Senator Ronald dela Rosa — the chief enforcer of former President Rodrigo Duterte's deadly ‘war on drugs’ — down hallways and upstairs inside the Philippine Senate building https://t.co/A0YVOKwRo3 pic.twitter.com/t2UTVVmS1T — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Izbjegao hapšenje

Senator Ronald dela Rosa, poznat pod nadimkom Bato, zabarikadirao se u svojoj kancelariji, gd‌je je proveo već drugu noć zaredom.

Dela Rosa je bivši direktor policije i jedan od glavnih provodilaca Duterteove kampanje protiv narkotika. Haški sud ga traži zbog sumnje na zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistva.

On je u poned‌jeljak izbjegao hapšenje tako što je kroz hodnike i stepeništa pobjegao do skupštinske sale, gd‌je mu je predsjednik parlamenta Alan Piter Kajetano navodno pružio zaštitu.

WATCH: Embattled Sen. Ronald dela Rosa was seen entering the elevator after coming out from the office of Senate President Alan Peter Cayetano.



It was not clear if Dela Rosa left the Senate building or went to his office. | 🎥 Marlon Ramos pic.twitter.com/Gpfs1cSkht — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) May 13, 2026

Dela Rosa je danas pozvao pristalice da se okupe ispred Senata te apelovao na vojsku da se mirno usprotivi eventualnom izručenju Hagu.

U prenosu uživo na Fejsbuku izjavio je da očekuje skoro hapšenje, dok su mediji objavili da je posljednji put viđen na petom spratu zgrade Senata, okružen pripadnicima sigurnosnih snaga.

Filipinske vlasti još nisu objavile zvanične informacije o pucnjavi niti o eventualnom broju povrijeđenih osoba, prenosi Avaz