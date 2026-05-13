''Pijani'' jelen napravio haos na putu

Francuska policija objavila je neobičan snimak jelena koji se ponašao kao da je pod dejstvom alkohola, nakon što je, prema objašnjenju stručnjaka i lokalnih vlasti, pojeo fermentisano voće i biljke u prirodi.
Video koji su podijelili žandarmi iz departmana Saone-et-Loa brzo je postao viralan i za samo nekoliko dana pregledan je više od 300.000 puta.
Na snimku se vidi jelen koji tetura po livadi, trči u krug, gubi ravnotežu i nekoliko puta pada na zemlju, dok njegovo ponašanje podsjeća na stanje alkoholisanosti.
Mnogi korisnici društvenih mreža u komentarima su se šalili da scena izgleda kao "Bambi poslije aperitiva", ali francuska policija upozorava da situacija zapravo može biti veoma opasna.
Prema riječima francuskih žandarma, tokom proljeća pojedine divlje životinje konzumiraju pupoljke, prezrelo fermentisano voće ili raspadnute biljke koje prirodnim procesom stvaraju alkohol. Takve supstance mogu izazvati dezorijentisanost i potpuno nepredvidivo ponašanje kod životinja.
Stručnjaci objašnjavaju da fermentacija proizvodi etanol, isti tip alkohola koji se nalazi u alkoholnim pićima za ljude. Kod manjih životinja ili onih koje unesu veću količinu fermentisane hrane, efekat može biti veoma snažan i dovesti do gubitka koordinacije, dezorijentacije i agresivnijeg ponašanja.
Slični slučajevi ranije su zabilježeni kod ptica, medvjeda, losova i slonova, posebno tokom toplijih perioda godine kada voće brže fermentiše u prirodi.
Naučnici već godinama upozoravaju da ovakvi fenomeni nisu rijetkost u divljini.
