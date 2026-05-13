Oglasio se Kremlj: Nastavljamo kontakte sa SAD

Rusija nastavlja redovne kontakte sa SAD o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče kontakata, nastavljamo dijalog sa Amerikancima putem svih raspoloživih kanala, na kontinuiranoj osnovi", rekao je Peskov novinarima. On je dodao da Rusija razmjenjuje informacije sa Ukrajinom preko SAD kao posrednika.

