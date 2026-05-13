Preminuo Albreht Vajnberg (101), svjedok Holokausta i preživjeli iz Aušvica

Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица
Albreht Vajnberg, koji je preživio više nacističkih koncentracionih logora, preminuo je u utorak, 12.maja, u Leru u Njemačkoj, nekoliko sedmica nakon svog 101. rođendana i premijere filma o njegovom životu "Uvijek mi je u glavi".

"Od povratka iz Njujorka u svoj istočnofrizijski dom prije 14 godina, Albreht je neumorno i sa nevjerovatnom energijom prepričavao svoja strašna iskustva tokom nacističke ere i iznova i iznova upozoravao na opasnost zaborava", rekao je gradonačelnik Lera, Klaus Peter Horst, prenosi Gardijan.

Vajnberg, rođen u Rauderfenu, blizu Lera 7. marta 1925. godine, preživio je zatvaranje u logorima Aušvic, Mitelbau-Dora i Bergen-Belzen, kao i tri marša smrti na kraju Drugog svjetskog rata.

"Spavam sa tim, budim se sa tim"

Godinama je podučavao srednjoškolce i druge o užasima koje je proživio.

"Spavam sa tim, budim se sa tim, znojim se, imam noćne more, to je moja sadašnjost. Kada moja generacija više ne bude na ovom svijetu, kada nestanemo iz svijeta, onda sljedeća generacija može samo da to čita iz knjige", rekao je prošle godine i dodao da je zabrinut šta će se dogoditi kada više niko ne bude tu da svjedoči, podsjeća Gardijan.

Izraelski ambasador u Njemačkoj Ron Prosor rekao je na društvenoj mreži X da je dobro poznavao Vajnberga i da mu odaje počast kao "mostu između prošlosti i sadašnjosti, između bola i nade, između mrtvih koje nikada nije mogao zaboraviti i mladih ljudi koje je ohrabrivao da traže istinu", prenosi Tan‌jug.

