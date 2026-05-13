Logo
Large banner

Crnogorka sa ''kruzera smrti'' se nalazi u karantinu: Doktorica otkrila kako se osjeća

Autor:

ATV
13.05.2026 11:30

Komentari:

0
Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа
Foto: Tanjug/AP/Misper Apawu

Na "kruzeru smrti" koji je plovio atlantikom član posade bila je i crnogorska državljanka koja je nakon pristajanja broda na Tenerife prebačena u karantin u Holandiji, a epidemilolog sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore otkrila je u kakvom je stanju.

Doktorka Marija Božović, specijalista epedemiologije na Institutu za javno zdravlje Crne Gore u razgovoru za TV Prva objasnila je kako je teklo prebacivanje u karantin zbog hantavirusa te otkrila u kakvom je stanju crnogorska državljanka sa kruzera "MV hondius".

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Šmit sa sobom mora povući sve antidejtonske odluke

"Naša državljanka je 10. maja došla do Holandije gdje je smještena u hotelu i praktično je u karantinu. Kako nam je navela putem naših komunikacionih kanala, tačnije putem mejla, trenutno se dobro osjeća i nema nikakvih simptoma. Do sada nije osjetila nikakve znakove bolesti", navela je dr Božović.

"Bilo je jako strogo sporovđenje, u smislu preventivnih mjera koje su sprovedene prilikom prelaska s aerodroma do hotela. Navela nam je da nije bilo moguće sa bilo kim da bude u kontaktu ili da ona može nekome da prenese bolest ako je eventualno zaražena", kazala je doktorka.

Dr Marija Božović istakla je da je crnogorska državljanka pri dolasku na aerodrom podrvgnuta testiranju i da je test negativan.

"Prilikom pristanka na aerodrom testirali su ih i ona nam je juče poslala mejl gdje nam je saopštila da je negativna na ovaj virus, ali da mora sačekati još određeni period", rekla je dr za TV Prva i objasnila kako će dalje teći proces.

илу-веш машина-машина за прање веша

Savjeti

Koliko vode i struje mjesečno potroši veš-mašina?

"Za sada, u izolaciji je šest nedjelja i to se računa od početka boravka u hotelu, odnosno od 11. maja narednih šest nedjelja biće smještena u tom hotelu i biće pod zdravstvenim nadzorom iz razloga što je kod nekoliko putnika koji nisu imali simptome, registrovan ovaj virus", rekla je doktorka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

Kruzer smrti

Kruzer

Bolest

liječenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Hronika

Vezala ga i polivala kiselinom? Komšije otkrivaju jezive detalje zločina na Čukarici

5 h

0
Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Hronika

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

5 h

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

5 h

0
Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Gradovi i opštine

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

5 h

0

Više iz rubrike

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

5 h

0
Милка чоколада

Svijet

''Milka'' pod istragom: Evo šta se proizvođaču stavlja na teret

6 h

0
Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Svijet

Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

7 h

0
Трамп у гостима код Сија након девет година

Svijet

Tramp u gostima kod Sija nakon devet godina

7 h

0

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner