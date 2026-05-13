Crnogorka sa ''kruzera smrti'' se nalazi u karantinu: Doktorica otkrila kako se osjeća

Na "kruzeru smrti" koji je plovio atlantikom član posade bila je i crnogorska državljanka koja je nakon pristajanja broda na Tenerife prebačena u karantin u Holandiji, a epidemilolog sa Instituta za javno zdravlje Crne Gore otkrila je u kakvom je stanju.

Doktorka Marija Božović, specijalista epedemiologije na Institutu za javno zdravlje Crne Gore u razgovoru za TV Prva objasnila je kako je teklo prebacivanje u karantin zbog hantavirusa te otkrila u kakvom je stanju crnogorska državljanka sa kruzera "MV hondius".

"Naša državljanka je 10. maja došla do Holandije gdje je smještena u hotelu i praktično je u karantinu. Kako nam je navela putem naših komunikacionih kanala, tačnije putem mejla, trenutno se dobro osjeća i nema nikakvih simptoma. Do sada nije osjetila nikakve znakove bolesti", navela je dr Božović.

"Bilo je jako strogo sporovđenje, u smislu preventivnih mjera koje su sprovedene prilikom prelaska s aerodroma do hotela. Navela nam je da nije bilo moguće sa bilo kim da bude u kontaktu ili da ona može nekome da prenese bolest ako je eventualno zaražena", kazala je doktorka.

Dr Marija Božović istakla je da je crnogorska državljanka pri dolasku na aerodrom podrvgnuta testiranju i da je test negativan.

"Prilikom pristanka na aerodrom testirali su ih i ona nam je juče poslala mejl gdje nam je saopštila da je negativna na ovaj virus, ali da mora sačekati još određeni period", rekla je dr za TV Prva i objasnila kako će dalje teći proces.

"Za sada, u izolaciji je šest nedjelja i to se računa od početka boravka u hotelu, odnosno od 11. maja narednih šest nedjelja biće smještena u tom hotelu i biće pod zdravstvenim nadzorom iz razloga što je kod nekoliko putnika koji nisu imali simptome, registrovan ovaj virus", rekla je doktorka.