Logo
Large banner

''Milka'' pod istragom: Evo šta se proizvođaču stavlja na teret

Autor:

ATV
13.05.2026 10:15

Komentari:

0
Милка чоколада
Foto: Youtube/ screenshot

Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača "Mondelez" da je smanjio težinu pojedinih "Milka" čokolada bez adekvatnog obavještavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse.

Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda "Milka" su, uz nepromijenjen dizajn i ambalažu, postale lakše - sa oko 100 na 90 grama, dok je cijena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, prenio je "Špigel".

наплатна рампа на ауто-путу

Region

Greška na naplatnim rampama u Hrvatskoj koja vas može koštati skoro 1.000 evra

Slučaj razmatra Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu.

Tokom početnog ročišta sud je ocijenio da bi slučaj mogao da bude primjer obmanjujućeg pakovanja.

Hamburški centar za potrošače tvrdi da je riječ o praksi poznatoj kao "shrinkflation", odnosno smanjenju količine proizvoda uz zadržavanje iste ili više cijene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizuelni identitet proizvoda ostaje nepromijenjen.

Iz kompanije "Mondelez" odbacuju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, kao i da su potrošači o promjenama obaviješteni putem zvanične internet stranice i društvenih mreža.

Kompanija kao razlog navodi rast troškova u lancu snabdijevanja, uključujući poskupljenje sirovina.

Кристијан Шмит

Republika Srpska

Milosavljević za ATV: Šmit je iskorigovan, ovo je bio njegov posljednji izvještaj

Čokolada je u poslednjih nekoliko godina značajno poskupjela na evropskom tržištu zbog problema u proizvodnji kakaa u Zapadnoj Africi, gdje su nepovoljni vremenski uslovi i biljne bolesti smanjili prinose.

Prema podacima statističkih institucija, cijena čokolade je u prosjeku znatno viša nego 2020. godine, što je uticalo i na potrošačke navike.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čokolada

Milka čokolada

istraga

tržište

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска очекује долазак Путина: Додик најавио велики догађај у Бањалуци

Republika Srpska

Srpska očekuje dolazak Putina: Dodik najavio veliki događaj u Banjaluci

1 h

1
Појављује се при ниским температурама

Društvo

Upozorenje za poljoprivrednike: Zaštititi voće i povrće od jutarnjeg mraza

1 h

0
Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Svijet

Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

1 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Posjeta delegacije Srpske - potvrda strateškog partnerstva

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Svijet

Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

1 h

0
Трамп у гостима код Сија након девет година

Svijet

Tramp u gostima kod Sija nakon devet godina

2 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Sin poznate glumice pronađen mrtav u rijeci

2 h

0
Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

Svijet

Tramp i Bin Zajed razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

3 h

0

  • Najnovije

11

05

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

11

02

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

10

57

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

10

54

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

10

50

Plavi Mjesec dolazi 31. maja i donosi snažan preokret za ove znakove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner