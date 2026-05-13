''Milka'' pod istragom: Evo šta se proizvođaču stavlja na teret

Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača "Mondelez" da je smanjio težinu pojedinih "Milka" čokolada bez adekvatnog obavještavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse.

Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda "Milka" su, uz nepromijenjen dizajn i ambalažu, postale lakše - sa oko 100 na 90 grama, dok je cijena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, prenio je "Špigel".

Region Greška na naplatnim rampama u Hrvatskoj koja vas može koštati skoro 1.000 evra

Slučaj razmatra Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu.

Tokom početnog ročišta sud je ocijenio da bi slučaj mogao da bude primjer obmanjujućeg pakovanja.

Hamburški centar za potrošače tvrdi da je riječ o praksi poznatoj kao "shrinkflation", odnosno smanjenju količine proizvoda uz zadržavanje iste ili više cijene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizuelni identitet proizvoda ostaje nepromijenjen.

Iz kompanije "Mondelez" odbacuju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, kao i da su potrošači o promjenama obaviješteni putem zvanične internet stranice i društvenih mreža.

Kompanija kao razlog navodi rast troškova u lancu snabdijevanja, uključujući poskupljenje sirovina.

Republika Srpska Milosavljević za ATV: Šmit je iskorigovan, ovo je bio njegov posljednji izvještaj

Čokolada je u poslednjih nekoliko godina značajno poskupjela na evropskom tržištu zbog problema u proizvodnji kakaa u Zapadnoj Africi, gdje su nepovoljni vremenski uslovi i biljne bolesti smanjili prinose.

Prema podacima statističkih institucija, cijena čokolade je u prosjeku znatno viša nego 2020. godine, što je uticalo i na potrošačke navike.

(Tanjug)