Upozorenje za poljoprivrednike: Zaštititi voće i povrće od jutarnjeg mraza

Voćari i povrtari treba da zaštite biljke zbog niske temperature vazduha tokom noći i rano ujutro, saopšteno je iz Odsjeka za agrometeorologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Iz ovog odsjeka preporučuju proizvođačima voća i povrća da preduzmu mjere zaštite kao što su zadimljavanje, orošavanje i primjena prirodnih antifriza za biljke.

Napominju da ovakvi vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenja na osjetljivim voćarskim, te ratarskim i povrtarskim kulturama.

Voće može biti ugroženo u višim predjelima gdje je kasnije počela vegetacija, a ratarske i povrtarske kulture usljed pojave prizemnog mraza.

Intenzitet i obim potencijalnih oštećenja zavisiće od fenološke faze biljaka, trajanja i jačine mraza, kao i od lokalnih karakteristika terena, navode iz Odsjeka za agrometeorologiju.

Prema meteorološkim prognozama, minimalna temperatura vazduha jutros je bila od nula do pet stepeni u nižim predjelima, a u višim oko minus tri stepena Celzijusova.

Sutra će se minimalna temperatura vazduha kretati od dva do osam u nižim predjelima, a u višim krajevima i kotlinama oko minus jedan stepen.