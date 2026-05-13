Upozorenje za poljoprivrednike: Zaštititi voće i povrće od jutarnjeg mraza

ATV
13.05.2026 09:44

Појављује се при ниским температурама
Foto: Pexel/ JacLou- DL

Voćari i povrtari treba da zaštite biljke zbog niske temperature vazduha tokom noći i rano ujutro, saopšteno je iz Odsjeka za agrometeorologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Iz ovog odsjeka preporučuju proizvođačima voća i povrća da preduzmu mjere zaštite kao što su zadimljavanje, orošavanje i primjena prirodnih antifriza za biljke.

Napominju da ovakvi vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenja na osjetljivim voćarskim, te ratarskim i povrtarskim kulturama.

Voće može biti ugroženo u višim predjelima gdje je kasnije počela vegetacija, a ratarske i povrtarske kulture usljed pojave prizemnog mraza.

Intenzitet i obim potencijalnih oštećenja zavisiće od fenološke faze biljaka, trajanja i jačine mraza, kao i od lokalnih karakteristika terena, navode iz Odsjeka za agrometeorologiju.

Prema meteorološkim prognozama, minimalna temperatura vazduha jutros je bila od nula do pet stepeni u nižim predjelima, a u višim oko minus tri stepena Celzijusova.

Sutra će se minimalna temperatura vazduha kretati od dva do osam u nižim predjelima, a u višim krajevima i kotlinama oko minus jedan stepen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

