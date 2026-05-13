Vozači, oprez: Kolovozi mokri i klizavi

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a na dionicama u kotlinama, duž riječnih tokova, kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju da su na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali odroni.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

Vozila mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina /rejon Balatuna i Trnjaka/. Saobraćaj će se odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici granica Republike Srpske/Federacije BiH Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa od 12.00 do 16.00 časova doći će do obustave saobraćaja zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići".

Iz AMS upozoravaju na aktivirana klizišta na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega je potrebna oprezna vožnja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na regionalnom putu, dionica Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bihać obustavljen je saobraćaj zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala.

Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica auto-puta Zenica sjever-Zenica jug. Za vrijeme radova, saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug.

U toku je sanacija kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana auto-puta, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom.

Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćaj se odvija na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu M-5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.